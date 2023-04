Sto milionů korun i více by podle odborníků na reality mohla získat Česká pošta prodejem paláce na Horním náměstí, v němž sídlí poštovní pobočka Olomouc 8, kterou chce státní podnik zrušit v rámci zahájené transformace. Vedení města usiluje o zachování využívané pobočky. Českou poštu požádalo, aby místo ní zrušilo malou úřadovnu v Mariánské ulici, kde je pošta v nájmu.

Na místě filiálky České pošty na Horním náměstí stával hotel, který provozovala rodina Englischova do roku 1881. V roce 1912 byl dům zdemolován a vyrostla zde novostavba banky Union. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Rozhodnutí zrušit historickou poštovní pobočku Olomouc 8 v krajském městě narazilo. Proti jsou klienti pošty, zejména starší generace, kteří vyjadřují nesouhlas peticí. Krok státního podniku odmítá vedení samosprávy.

„Bezbariérový přístup a důležitý orientační bod pro nevidomé i množství klientů, kteří tuto pobočku využívají, to jsou jednoznačné argumenty, proč chceme, aby byla zachovaná,“ zdůraznil primátor Miroslav Žbánek.

Staří lidé mají na poště slzy v očích. Jdeme o Chudobín bojovat, zní od starostů

Zástupce vedení České pošty, se kterým se sešli v minulém týdnu, proto požádali o „výměnu“ pobočky na Horním náměstí za pobočku na náměstí Republiky.

Na náměstí Republiky v pronájmu

Zatímco na Horním náměstí je pošta ve „svém“, budova nacházející se na rohu ulice Mariánská a náměstí Republiky je soukromé společnosti, které státní podnik platí za prostory pro čtyři přepážky v části přízemí nájem. Dá se předpokládat, že se pošta bude požadované výměně bránit.

„Za nás jednání (s vedením města, pozn. red.) proběhlo a neplyne z něj pro nás závěr, že by mělo dojít ke změně původního plánu,“ sdělil v pondělí Olomouckému deníku mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Česká pošta už dříve avizovala, že na základě jednání s vedením obcí může dojít k výměně poboček určených ke zrušení, a to za předpokladu, že připomínky měst budou zapadat do tří základních rámců rušení poboček: legislativního, ekonomického a proklientského.

Poštovní masakr v Olomouci zažehl emoce. V Šantovce bude narváno, zlobí se lidé

V případě nepotřebných budov je následný postup České pošty takový, že nemovitost je nejprve nabídnuta obci a pokud neprojeví zájem, jde objekt do e-aukce. „V případě, že tedy dojde ke zrušení pobočky pošty na Horním náměstí v Olomouci, bude se postupovat tímto způsobem,“ potvrdil Vysoudil.

Budova s poštou Olomouc 8 zatím ani nemá znalecký odhad ceny. Při případném prodeji by se státní podnik rovněž musel vypořádat se stávajícími nájemními smlouvami na nebytové a bytové prostory v objektu.

Poštu na Horním za Republiku. Radnice žádá o výměnu, uhájit chce ještě Holici

Po letech atraktivní nabídka na náměstí

Pokud palác na Horním náměstí bude na prodej, Česká pošta podle expertů na reality nemovitost určitě prodá.

„Bude to o ceně, která bude určitě v řádu nižších stomilionů korun. Přes 100 milionů určitě,“ zamýšlel se ředitel Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

Podle něj by se jednalo o lukrativní nabídku a pro investora zajímavou příležitost přímo na Horním náměstí, kde v posledních letech nic podobného k mání nebylo.

„Zlatá éra centra města sice už byla, ale stále je to velmi zajímavá komerční věc. Ano, parkování je hendikep, s tím by kupující musel počítat, je to něco za něco,“ dodal expert.

Takto zmizel slavný hotel před olomouckým nádražím. Kde bývaly další?

Banka i bydlení

I když se mezi klienty pošty spekuluje mimo jiné o tom, že budovu si vyhlédl podnikatel z Olomouce a chce zde vybudovat hotel, Korytar by takové možné využití nemovitosti neviděl jako nejlepší variantu.

„V Olomouci se postavilo v poslední době několik moderních špičkových hotelů. Neznám stav objektu na Horním náměstí, ale kombinace velikosti a stáří budovy – na hotel bych to neviděl,“ zamýšlel se odborník.

„Spíše bych to dole viděl na nějakou zajímavou instituci, banku něco podobného, nahoře kanceláře, popřípadě bydlení,“ dodal.

"Bude tady hotel!" Naštvaní Olomoučané spekulují o osudu pošty. Má ještě šanci?

Česká pošta má aktuálně na svém webu k předpokládanému prodeji 13 nemovitostí po celé republice. Jsou mezi nimi i budovy na Poděbradově náměstí v Prostějově a v ulici Gen. Svobody v Šumperku. Dalších dvanáct objektů v současnosti nabízí, je mezi nimi budova v Bohdíkově, část Raškov Ves, na Šumpersku, za 3,065 milionu korun.

Česká pošta musela přikročit k transformaci, jejíž součástí je od poloviny letošního roku snížení počtu poboček o 300 na 2900. Spolu s tím z pošty odejde přibližně 1600 lidí.

Pokud by státní podnik nezahájil změny, hrozila by mu insolvence. Za loňský rok zvýšila pošta ztrátu na 1,75 miliardy korun z předchozích 681 milionů korun. Výnosy se podle ČTK snížily zhruba o dvě miliardy na 17,5 miliardy korun.