Naděje na zachování frekventované pobočky pošty v paláci na Horním náměstí v Olomouci je spíše teoretická. Pošta diskusi připouští, pokud vedení města přijde s argumenty, které budou dávat logiku na základě tří kritérií, podle nichž pošta o uzavření pobočky rozhodovala. V úvahu by pak připadala výměna rušené pobočky za jinou ve městě.

Pošta na Horním náměstí v Olomouci má zavřít k 1. červenci. | Video: Tauberová Daniela

S uzavřením pobočky České pošty na olomouckém Horním náměstí zejména starší lidé nesouhlasí. Pro její zachování se vyslovili také čtenáři Olomouckého deníku v anketě k rušení pošt v krajském městě.

V Olomouci skončí sedm ze čtrnácti poštovních poboček. Proč je na seznamu právě pošta na Horním náměstí, vysvětluje Česká pošta několika důvody. Jedním z nich je blízká vzdálenost dalších poboček – v tomto případě zejména pošty v Galerii Šantovka v Polské ulici.

„Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle různých kritérií, ta jsou tři hlavní - legislativní, ekonomický a prozákaznický. V případě pošty Olomouc 8 je důležitým kritériem ekonomická rentabilita provozu a blízká vzdálenost dalších poboček,“ vysvětlil důvody mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Poštovní masakr v Olomouci zažehl emoce. V Šantovce bude narváno, zlobí se lidé

Jedině výměna za jinou

Na dotaz Olomouckého deníku, nakolik je rozhodnutí v případě pošty Olomouc 8 nezvratné, odkázal na oznámení, které Česká pošta v pátek odeslala starostům.

„Sdělili jsme, že v následujících dnech je osloví zástupci České pošty s tím, že na společném jednání budou starostům vysvětlena kritéria, podle kterých jsme postupovali, včetně datových podkladů. Tři sta poboček se zruší, ale pokud starosta přijde s argumenty, které budou dávat logiku podle našich základních tří kritérií, je možné se o výměně rušené pobočky za jinou bavit. Ze seznamu ale žádné pošty vyňaty nebudou. Konečné číslo rušených pošt je 300,“ uvedl mluvčí.

Vlastníkem historické budovy, v níž sídlí pošta Olomouc 8, je stát. Právo hospodařit s tímto majetkem má Česká pošta.

Spekuluje se o tom, že jedním z hlavních důvodů, proč bude uzavřena tato pobočka, je hodnota paláce, ve kterém sídlí.

Horizont v Bystrovanech dál chátrá. Vyrostou místo arboreta rodinné domy?

Pošta již v minulém týdnu sdělila, že nejprve posoudí, zda pro budovy, kde se pobočky zruší, najde využití.

„Pokud ne, tak budovu nabídneme k odkupu. Buď přímým prodejem za cenu podle znaleckého posudku, to se týká případného zájmu obcí. Pokud by obec neměla zájem, bude budova nabídnuta prostřednictvím e-aukce, kde objekt získá ten, kdo nabídne nejvyšší cenu,“ popsal princip Ivo Vysoudil.

Vedení města chce s Českou poštou jednat a nechat se informovat o způsobu i výběru poboček, které státní podnik označil ke zrušení.

„Konkrétně pobočka na Horním náměstí je poměrně frekventovaná. Lidé si zde naopak stěžují, že není v některých časech otevřený dostatečný počet překážek. Zajímalo by mě, jakou formou chce Česká pošta tuto pobočku nahradit,“ reagoval v pátek primátor Miroslav Žbánek na seznam rušených poboček.

Historické záchody v Čechových sadech už opravují. Kdy bude hotovo

"Zaručené informace"

Na poštu Olomouc 8 od pátku chodí zejména straší lidé a chtějí vědět, jestli pošta opravdu zavře. Zprávě nechtějí uvěřit. Když ji poštovní úřednice lidem potvrdí, neobejde se to bez emocí.

„Chodí mi sem důchod. Co mám dělat? Kam budu chodit? Je to svinstvo. Mám 75 let a pošta tady vždycky byla. Víte co, mám zaručené informace, že z toho chce jeden vlivný olomoucký podnikatel hotel,“ sdělovala pracovnicím pošty Olomoučanka.

Proti rušení pobočky na Horním náměstí se vyslovila většina Olomoučanů, které na místě od pátku oslovil Olomoucký deník.

V anketě na webu Olomouckého deníku se vyjádřilo pro zachování pobočky Olomouc 8 téměř 70 procent z více než tisícovky hlasujících čtenářů.

Ruší se Holice i Slavonín

Kromě úřadovny na Horním náměstí se rušení týká poboček v Holici (Náves Svobody), ve Slavoníně (Kyselovská), v Nemilanech ( Raisova), v Pavlovičkách (Pavlovická), v Litovelské ulici a v Hněvotínské u fakultní nemocnice.

„Pokud jde o okrajové části, budeme se snažit zjistit, jak pobočky byly využívány a s předsedy komisí městských částí mluvit o tom, jak jsou pro lidi důležité,“ zdůraznil primátor.

Kromě toho chce vedení města znát odpověď i na otázky související se zajištěním služeb klientům.

„Jak zajistí službu těm, kteří nedojdou další dva, tři kilometry na další pobočku. Aby se zkrátka nenaplnil scénář, kdy Česká pošta malým obcím garantuje, že se u nich pobočky rušit nebudou, a velká města, která vznikla integrací menších obcí, o tyto počty poboček přijdou,“ dodal Žbánek.

Pošta v Olomouci zavře sedm poboček, i na Horním náměstí. Tady je SEZNAM

Propuštění pošťáci do Vezeňské služby?

V souvislosti se snižováním počtu poboček o 300 na 2900 chtěla Česká pošta původně zrušit 2300 pracovních míst. Nakonec jich bude méně. V minulém týdnu počet upřesnila na na 1600 a v pondělí na tiskové konferenci pověřený zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán oznámil 950 s tím, že konečné číslo bude ještě o něco nižší.

Zaměstnancům pošta nabídne uplatnění v jiných profesích s jinou kvalifikací, například jako balíkoví doručovatelé. Kvalifikovaní pracovníci, kteří mají certifikace a odbornost, se mohou po zaškolení zapojit do projektu pošta Partner.

Problémy s eskalátory na olomouckém nádraží. Proč nejezdí

Uplatnění by propuštění pošťáci mohli najít například ve Vězeňské službě, která poptává zaměstnance.

„Chtěl bych poděkovat Úřadu práce a Vězeňské službě, že se samy nabídly,“ uvedl na tiskové konferenci k rušení poboček Štěpán.

Zaměstnanci pobočky Olomouc 8 zatím žádné informace o případném jiném působišti v rámci pobočkové sítě nebo jinde v podniku nemají.

„Vězeňská služba? Ta je naším klientem, to ano. Nevím, že bychom tam případně měli mít možnost uplatnění. Kde? Zřejmě na kancelářskou práci. Nic ale nevíme. O tom, že tato pošta skončí, jsme se v pátek dozvěděli jako poslední,“ sdělili v pondělí Olomouckému deníku pracovnice pošty na Horním náměstí.