Slzy v očích nejstarších obyvatel vídá v posledních dnech pracovnice pošty v Litovli-Chudobíně. Pobočka má podle rozhodnutí České pošty skončit k 1. červenci. Obhospodařuje území, kde žije přes 3000 obyvatel a převažuje starší generace. Osmdesátníci, kteří žijí sami, si poradí jen stěží. Do Litovle na poštu by to měli přes pět kilometrů. Navíc autobusem si už netroufnou.

Pobočku v Litovli-Chudobíně chce Česká pošta k 1. červenci letošního roku uzavřít. Město a okolní obce zabojují za její zachování. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Tady kousek po panelové cestě sem chodí o holích stará paní ze Sobáčova. Několikrát za měsíc. Ptala se, co bude s poštou…. Není jednoduché těmto lidem oznámit, že bylo rozhodnuto o uzavření pobočky, a už vůbec vidět v jejich očích slzy,“ svěřila se pracovnice pošty v Chudobíně.

Už přemýšlela, co by obnášelo, kdyby si vzala rušenou pobočku na sebe v rámci projektu Pošta Partner. Ne kvůli sobě, protože po uzavření pošty zřejmě přijde o práci.

„Tu si jistě najdu. Myslím, na staré lidi, aby o svoji poštu nepřišli. Kdo je zaveze do Litovle, když nikoho nemají? Jak zvládnou cestu autobusem a ten kus pěšky o berlích na poštu? Budou stát hodinu ve frontě, protože na poště bude plno?“ zamýšlela se poštovní úřednice.

Na chudobínské poště pracuje osm let a svoje klienty zná. Jejich věkovou skladbu, často i rodinné poměry.

„Sem ale nechodí jen lidé z Chudobína, ale taky z Haňovic, Myslechovic, Nové Vsi, Nasobůrek, Vísky, Sobáčova…,“ vyjmenovávala dlouhý seznam.

"Na starých nikomu nezáleží…"

S rušením pobočky nesouhlasí ani o něco mladší ročníky. Na poště v Litovli jsou podle nich fronty už dnes. Raději se proto časově přizpůsobí otevírací době úřadovny v Chudobíně, kde sice není prázdno, ale zástupy se netvoří.

„Podíval se někdo na mapu? Zeptal se starostů, jaká je tady věková skladba obyvatel? Na starých a nemohoucích lidech nikomu nezáleží. Je to hrůza, co se v této republice děje!“ zlobila se ve středu dopoledne například Jana Kašparová, odhadem padesátnice, jež na poštu v Chudobíně zajde několikrát za měsíc.

V Chudobíně není kromě pošty a třech kostelů nic. Chybí obchod, místo hospody je sklad.

„Ideální by bylo, kdyby si Poštu Partner vzal nějaký podnikatel, ale tady nic není. Nevím, nevím, jestli bych to v nájmu nějak utáhla. Ještě jsem to nepočítala. Uvidíme, co vyjedná starosta,“ dodala pracovnice pošty.

Bojovat za Chudobín

Podle Viktora Kohouta se vedení města kvůli oznámenému rušení pošty v Chudobíně spojuje se starosty Mladče a Haňovic a pokusí se poštu vybojovat.

„Tady opravdu nejde "jen“ o Chudobín, ale o další obce. Do Litovle to nemají tito lidé do tří kilometrů, ale přes pět. Není možné se vykašlat na starší lidi,“ vzkázal starosta.

„Taky pošta v Litovli má určitou kapacitu. To není žádná velká pošta, jak si někdo může myslet. Má čtyři přepážky, omezené možnosti parkování,“ poukazoval.

Jednání se zástupci České pošty o důvodech rušení poboček už má termín, a to 11. dubna. V případě Litovle se jedná o dvě ze tří pošt. Kromě Chudobína skončí také pošta v Unčovicích.

„Pozval jsem starosty Mladče a Haňovic. Mám připravené argumenty, které chceme řešit a bojovat o to, aby aspoň Chudobín zůstal zachován. Nevím, zda se podaří obhájit také Unčovice,“ uvedl Kohout.

Starosta Mladče Tomáš Zapletal je odhodlaný „lobovat“.

„Šedesát procent obyvatel Mladče jsou starší lidé a zejména pro ně by zrušení pošty v Chudobíně byla velmi obtížně řešitelná situace. Jsme domluveni se starosty a zabojujeme o její zachování,“ uzavřel starosta Mladče.