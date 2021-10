52 let, poslanec, místopředseda hnutí, Prostějov, člen SPD

55 let, starosta obce Nová Hradečná, krajský zastupitel, Nová Hradečná, člen STAN

49 let, ekonomka, zastupitelka města Prostějova, protikorupční bojovnice, Prostějov, členka STAN

40 let, proděkan Právnické fakulty UP, radní města Šumperka, Šumperk, bez politické příslušnosti, navržen KDU-ČSL

42 let, náměstek primátora města Olomouce, Olomouc, člen ODS

33 let, ředitel Arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži, Haňovice, člen KDU-ČSL

40 let, poslanec a zemědělec, Rokytnice, člen KDU-ČSL

46 let, manažer, Přerov, člen ANO

57 let, právník, poslanec PSP ČR, Olomouc, člen ANO

59 let, poslanec PSP ČR, Prostějov člen ANO

58 let, lékař záchranné služby Olomouckého kraje, poslanec PSP ČR, Olomouc, člen ANO

60 let, poslanec PSP ČR, Prostějov, člen ANO

Dvanáct poslanců bude v příštích čtyřech letech zastupovat Olomoucký kraj v parlamentní sněmovně. Pět jich má hnutí ANO, tři vyslala do voleb KDU-ČSL, dva zastupují STAN, jeden ODS a jeden bude hájit barvy SPD.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.