Poslanci ANO jsou pro koalici s ODS. Dostali košem

Dvoučlennou většinovou koalici dá vítězné hnutí ANO dohromady pouze s druhou ODS, která má 25 poslanců. S Babišovými 78 je to 103 sněmovním křesel. Šéf hnutí dal najevo, že by se mu varianta zamlouvala nejvíce. Podle poslanců ANO za Olomoucký kraj by taková spolupráce byla logická a vyjednavači by se podle nich měli soustředit na programovou shodu.

Regionální předseda a lídr kandidátky ODS v kraji Michal Zácha před takovým pokušením varoval. ODS by podle něj popřela to, proč jí dala řada voličů důvěru a opět by padla na zem.

„V koalici s ODS nevidím problém. Programově máme průniky. Je to otázka nastavení lidí, kteří mají spolupracovat. Je potřeba, aby se soustředili na programovou shodu a jednali státotvorně,“ reagoval Ladislav Okleštěk, který vedl ANO do voleb v Olomouckém kraji a mandát obhájil.

V Olomouckém kraji vládne ANO s ČSSD a ODS.

„Je to o lidech a průnicích, které máme v podobě programového prohlášení. Koalice s ODS je funkční, nemáme problém,“ poznamenal.

Brázdil: Je to o programech a lidech

Nejpopulárnější poslanec ANO, který v regionu přeskočil pět míst a získal více preferenčních hlasů než lídr Okleštěk, je také pro dvoučlenný vládní model s ODS.

„Je to o programech a lidech, ne o tom, co někdo před volbami účelově prohlašoval. To je pryč. Je potřeba se soustředit na jednání a průniky,“ reagoval Milan Brázdil.

Kalous: Je o snaze najít kompromis

ODS je logickým partnerem pro ANO i podle nového poslance a starosty Jeseníku Adama Kalouse.

„ODS je logickým partnerem, průnik programů se dá najít, je to o snaze najít kompromis,“ uvedl. Ve městě je koalice se zastoupením ANO i ODS.

„To, obec a komunální politika, je ale něco naprosto jiného, než vládní koalice,“ zdůraznil.

Zácha: Varuji před takovým pokušením

ODS návrh hnutí ANO na vstup do koalice odmítá. Včera odpoledne vyloučila také podporu menšinové vlády ANO. Pro regionálního šéfa Michala Záchu je vláda ODS s ANO nemyslitelná.

„Mnoho voličů nám dalo hlas právě pro to, že byli nespokojeni s politikou Andreje Babiše, vrátili se k nám pro to, abychom tuto politiku zastavili. Teď máme padnout ANO kolem krku? Varuji před takovým pokušením. ODS už jednou kvůli kabelkám jedné paní padla na zem a toto by ODS velmi poškodilo,“ uvedl odpoledne cestou na výkonnou radu ODS Zácha, který vedl kandidátku v Olomouckém kraji, ale neuspěl. Mandát získala Zuzana Majerová Zahradníková. Její ohlas se získat nepodařilo.

Politolog Šaradín k věci

Podle politologa Univerzity Palackého Pavla Šaradína je vládní spolupráce ANO a ODS reálnou možností.

„Ale v tomto případě by muselo ANO 2011 velmi slevit. Do vlády a všech jednání by nesmělo zahrnout duo Faltýnek – Babiš a neumím si zatím představit, že by to ANO chtělo udělat,“ uvedl. Poukázal ještě na to, že ANO má ze 70 až 80 procent levicové voliče.

„Spojenectvím s ODS by řada voličů ANO došla k určité deziluzi,“ dodal s tím, že Babiš by tím hodně riskoval.

Reálné je podle politologa i spojení středopravicových stran, jak včera vyzývali zástupci TOP09.

„Středopravicová spolupráce reálná je. Asi ne za účasti všech subjektů, jednak ODS chce být hegemonem pravice a její evropská orientace je jiná než u zbývajících subjektů. Ale pokud by došlo k nějaké spolupráci, navíc bez účasti Miroslava Kalouska, tak by trojkoalice mohla spolupracovat velmi intenzivně. Koneckonců by to bylo něco podobného jako jsme zažili se čtyřkoalicí v letech 1998 až 2002,“ připomněl. Tvořily ji KDU-ČSL, Unie svobody, Demokratická unie a ODA.