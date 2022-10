"Panu Kantorovi jsem ihned poblahopřál k vítězství a zdraví," dodal.

Rozhodli poctiví a loajální voliči.

"Potvrdilo se, že na Olomoucku jsou voliči KDU-ČSL loajální a k volbám přijdou. Jejich standardní množství stačí k tomu, aby v případě, že oni přijdou a naopak nepřijdou ti, kteří mě volili v 1. kole vyhrál ten druhý z 1. kola. Stalo se tak před šesti lety i dnes," konstatoval realitu Brázdil.

Senátor Lumír Kantor: Chci pomáhat obcím v boji s kamiony

Do třetice všeho dobrého zřejmě platit nebude. Třetí souboj v dalších volbách není příliš reálný.

"Je mi šedesát let, i když jsem relativně v pohodě a zrovna mám službu na záchrance, tak nevíte co bude zítra, pozítří. Žijme přítomností. Mám před sebou tři roky v poslanecké sněmovně, takže se mám kde realizovat. V senátkách jsem měl posílit počet senátorů za ANO v horní komoře, to se nepovedlo, ale život jde dál," uzavřel Milan Brázdil.

Boj o Senát skončil pro ANO fiaskem. Vyhrálo demokratické Česko, řekl Fiala

Milan Brázdil

Politická příslušnost: člen hnutí ANO 2011

Věk: 59 let, narozen 5. listopadu 1962 v Uherském Hradišti

Bydliště: Olomouc

Vzdělání: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Profese: lékař zdravotnické záchranné služby, poslanec PČR od 2013

Rodina: ženatý, dvě děti