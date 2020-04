Odběrem také pomohou vědě, aby ještě lépe prozkoumala nákazu a chování viru SARS-CoV-2 v populaci a mohla se zlepšit diagnostika a léčba nemoci. Jak bude na Olomoucku testování probíhat a jaká jsou zde očekávání, vysvětluje v rozhovoru pro regionální Deník projektový manažer Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc Petr Vanek.

Můžete popsat, jak bude toto testování na stanovištích na Olomoucku probíhat?

Na místě bude ze vzorku krve proveden rychlotest, který bude vyhodnocený do zhruba 15 minut. V případě, že bude rychlotest negativní, znamená to, že jedinec se s koronavirem zatím nesetkal a nemá vůči němu protilátky. Pokud bude pozitivní, tak protilátky má a znamená to, že infekci překonal anebo ji stále má. Právě proto bude proveden výtěr z nosohltanu a následně PCR test, který případnou infekci prokáže. Lidé s protilátkami proti koronaviru budou na výsledek PCR testu (výtěr z nosu) čekat doma v izolaci, aby případně nenakazili další osoby. Výsledek dostanou zhruba do dvou dní od provedeného odběru formou sms zprávy.

Na Litovelsku a Uničovsku bude dobrovolníkům odebrána také žilní krev. Proč? A proč byste ocenili, aby to lidé neodmítali?

Pro studii to má velký význam. Umožní totiž případně kvantitativní analýzu protilátek, tedy jaké množství jich bylo v těle vytvořeno. Venózní krev bude odebírána v Litovli a Uničově, ale budeme to také nabízet zájemcům v Olomouci.

Ráda bych se ještě vrátila k rychlotestům, o jejichž spolehlivost byly velké pochybnosti…. Jsou rychlotesty zvolené do studie spolehlivé?

Byly vybrány testy, které mají velmi kvalitní diagnostické parametry. Byly ověřovány i na našem pracovišti.





Jak se přihlásit?

Kdo bude testován?

Do studie se mohou zapojit obyvatelé Olomouckého kraje ve věku od 18 do 89 let, kteří aktuálně nemají žádné příznaky onemocnění Covid 19, například zvýšenou teplotu, kašel, ztrátu čichu a chuti, lidé, kterým nebyla z důvodu podezření anebo diagnostiky Covid-19 nařízená domácí izolace.

Lidé se mohou sami hlásit? Prostě přijít ke stanu? Nebo jakou formu bude možné volit, abychom případně nestáli hodiny ve frontě a naštvaní nakonec zájem o účast ve studii nevzdali?

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webu www.krajpomaha.cz, kde najdou tento registrační formulář, anebo na telefonním čísle 778586650, které ale má sloužit hlavně seniorům a lidem, kteří neovládají nebo nemají internet. Registrační formulář poslouží na objednání vyšetření na konkrétní čas, aby na místě nekumulovalo zbytečně mnoho lidí. Samozřejmě se budou moci nechat otestovat i lidé, kteří přijdou bez objednání. Registrace a infolinka by měly být spuštěny dnes večer nebo zítra ráno.

Bude potřeba získat určité kohorty, jak v praxi zajistíte potřebné množství vzorků v dané věkové skupině?

V Olomouckém kraji počítáme s kohortou asi 7000 lidí. V Olomouci cca 4000 a cca 3000 v Litovli, Uničově a Července. Rozděleni budou do tří věkových skupin: 18-39, 40-59, 60-89 let. Data z Olomouckého kraje, zejména oblasti, která byla 14 dní v karanténě, jsou velmi důležitá, proto prosíme občany, aby přišli. Sami zjistí, jak na tom jsou s Covid-19 a mohou pomoci poznání kolektivní imunity, jak na tom jsme v České republice. Toto poznání je velice důležité mimo jiné pro další kroky v rámci uvolňování protiepidemických opatření omezujících život lidí a fungování ekonomiky v České republice.

Kde budou odběrové, přesněji studijní stany umístěny?

Na účely studie budou ve spolupráci s Armádou ČR postavené celkem čtyři stany, dva před hypermarketem Globus v Olomouci, jeden v Uničově, a jeden v Litovli.

Jak dlouho bude testování probíhat?

Předpokládáme, že studie poběží zhruba 8 až 10 dní, podle zájmu lidí.

Jaké jsou vaše odhady promořenosti? Jaké procento asymptomatických jedinců odhadujete v populaci?

To v tuto chvíli neumíme přesněji odpovědět. Proto se realizuje studie. Ta by měla tyto otázky objasnit. Tato Studie kolektivní imunity je unikátní, a pokud se podaří zajistit dostatek vzorků, posune nás o velký kus dále.

Budete z odebraných vzorků krve zkoumat také kmen viru, kterých cirkuluje po Zemi několik?

Ne. Tato studie se nebude zabývat kmeny viru.