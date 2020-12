„Nemá to chybu. Budu chodit a utrácet, ať se obchod udrží,“ chválila Miloslava Navrátilová z Plinkoutu.

„Sortiment je slušný, možná by mohlo být více zeleniny, ale to by lidé museli kupovat, aby se prodala. Ceny? O něco vyšší než nějakém hypermarketu ve městě. Ale než tam dojedete, strávíte tam hromadu času a koupíte i to, co nechcete. Cesta taky něco stojí,“ rozpovídala se žena, když v pátek dopoledne vzhledem k vládním nařízením omezujícím počet zákazníků na plochu čekala spolu s dalšími zákazníky před dveřmi.

Nový obchod stojí uprostřed místní části Plinkout na místě starého rodinného domu.

„Nejprve jsme museli koupit pozemek a následně zlikvidovat prázdnou budovu, která byla ve špatném stavu, nebyla tam voda, elektřina. To se podařilo,“ popisoval starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

Stavět začala firma vloni v prosinci. V pátek dopoledne se prodejna smíšeného zboží kolaudovala.

Obchod byl potřeba

„Ano, byla i úvaha, že obchod vyřešíme maringotkou. Nakonec jsme odsouhlasili stavbu nového kamenného obchodu. Asi je to trochu úkaz, moc obcí by to neudělalo, ale lidí v Plinkoutě přibývá a obchod je potřeba,“ poznamenal.

Obchod stál 3 miliony korun. Dlouhé Loučce se podařilo získat 1,25 milionu od Olomouckého kraje.

„Obec koupila kompletní vybavení, které stálo 340 tisíc korun,“ počítal starosta.

Koloniál pronajala obec zkušené obchodnici, která provozovala starou prodejnu v Plinkoutě.

„Nájemné bude mít minimální. Místní podnikatel přislíbil, že bude dodávat zdarma pelety, čímž se sníží provozní náklady. Věříme, že lidé budou chodit nakupovat a prodejna se dobře udrží,“ dodal starosta.