Pamětníci si při vzpomínkách na oblíbené závody konané v Pohořanech před půl stoletím dokonce jméno Raška vybavují a spolu s ním karambol na můstku, po kterém došlo k úpravě pohořanské „čtyřicítky“.

„Napřed se skákalo v Dolanech, kde byl celodřevěný můstek. Ten já ale nepamatuji. Pak Moravia postavila můstek v Pohořanech. Když nás, kteří jsme chodili lyžovat na ‚větrňák‘, nalákali, bylo mi patnáct, švagrovi čtyřiadvacet let. Zalíbilo se nám to, tak jsme začali závodit,“ vzpomínal dnes osmašedesátiletý Miroslav Sova, někdejší člen sportovního oddílu TJ Moravia.

Rekord můstku: 45 metrů

Na pohořanském můstku skočil nejvíce 41 metrů.

„V Písařově jsem ale skočil 65, to byl můj rekord,“ přidal sympatický muž největší úspěch sportovní kariéry.

Vyroste rozhledna u Pohořan? Místní jsou proti

Pětačtyřicet metrů, rekord pohořanského můstku, držel podle pamětníka jeho podstatně zkušenější kolega Babica.

„Skočil to v padesáti letech. Byl zkušený, skákal dvacet let. Nám mladým tehdy ukázal, jak se to má správě dělat,“ usmál se při vzpomínkách na sedmdesátá léta a jednoduchý můstek z ocelové konstrukce a dřevěného bednění.

Můstek se postupně upravoval. Zásadně poté, co na něm havaroval Raška. Ne slavný skokan, ale jeho bratranec.