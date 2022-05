Vyroste rozhledna u Pohořan? Místní jsou proti

Vyroste na Pohořanech rozhledna, nebo ne? Odpověď na otázku vyplyne ze studie, kterou by měla mít na stole obec Dolany v letošním roce. Obyvatelé Dolan-Pohořan si vyhlídku, která by přitáhla do oblíbeného výletního místa ještě více turistů, nepřejí.

Obec Dolany si vybrala jako předlohu budoucí vyhlídky na Jedové rozhlednu stojící v Dolní Moravici na Bruntálsku (na snímku) | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

O zamýšlené rozhledně a plánovaných investicích v Dolanech se v rozhovoru pro Olomoucký deník rozpovídal starosta obce Rudolf Pečinka v rámci projektu Deník na návštěvě. Pane starosto, bude na vrcholu Jedové rozhledna? Vedení obce už zná odpověď na tuto otázku?

Měli jsme na Pohořanech zastupitelstvo a místní občané tomu nejsou nakloněni. Většina obyvatel (Pohořany mají do 300 obyvatel, pozn. red.) rozhlednu na Jedové nechce. Takže nebude?

Zastáváme názor, že to nemůže rozhodnout pouze místní část. Rozhledna má širší význam a dopady. Jsme součástí turistického regionu, přes kopec je Jívová, které se nápad líbí, je možné oblast zatraktivnit, propojit údolí cyklotrasami až do Hluboček. Rozhledna by jistě byla pro turisty lákadlem. Rozhledna "Božka" na Olomoucku je po opravě opět přístupná, zdarma Co nakonec rozhodne?

Studie. Zváží se všechna pro a proti. Pro letošní rok ji máme v plánu, mělo to být už vloni, ale přišel covid. Pak uvidíme, zda jít tímto směrem, nebo od myšlenky výstavby rozhledny upustit. Kůrovec, holiny po těžbě, na Jedové se otevřely krásné pohledy…

Ano, právě teď, kdy tam nejsou stromy, je doba, kdy bychom měli mít na stole studii. Ne stavět za deset let a kácet… Co plánujete v nejbližší době za investice či rekonstrukce v Pohořanech, ale i dalších částech Dolan?

Pokud jde o Pohořany, zde připravujeme revitalizaci veřejného prostranství, chceme spravit komunikační propojení a zelené plochy. Úpravu plánujeme i v lokalitě Výmol a v další lokalitě Dolan od základní školy směrem k hřišti, projekt už máme, realizace bude záviset na dotaci. Bývalá likérka v Dolanech zmizí, vyroste tam nové centrum. Takto teď vypadá Další akce?

Celkem máme zhruba deset rozpracovaných projektů k případnému podání žádosti o dotaci. Chceme být připraveni. V posledních letech jsme díky tomu úspěšní. Pro zajímavost: za 10 let se nám formou různých dotací, zejména na investice, podařilo dostat do Dolan 100 milionů korun. Aktuálně chystáte?

Chodníky, vodu, osvětlení, kanalizaci a další. V případě projektu „Doplnění vodovodu a kanalizace v obci Dolany“ jsme již dostali dotaci na zpracování projektu, máme vybraného dodavatele a budeme v letošním roce žádat o dotaci na realizaci stavby. Pokud ji získáme, realizace by měla začít nejpozději příští rok. Potřebujeme zastavit znečišťování studní odpadními vodami z oblasti chat. U Libavé se chystá stavba rozhledny. Výhled bude dechberoucí Potřeba je chodník z Vésky do Nových Sadů…

Už se řeší projekčně. Na straně, kde je u silnice žlab. Ten se odstraní a bude zde vést chodník. Chystáme také rekonstrukci chodníku z Dolánek na náves. Opravovat budeme další místní komunikace, připravujeme modernizaci veřejného osvětlení. Vzhledem ke zdražování elektřiny budete hledat úspory?

Musíme. Dostali jsme nabídku na 2023 a 2024 a cena je čtyřikrát dražší a budeme muset hledat cesty, jak ušetřit. Nová nadhledna otevřela na kopci u Zábřehu. Podívejte se, jaký je z ní výhled

