Unikátní mapa ve tvaru bývalého Československa plná barevných květin, ovoce i zeleniny a doplněná lavičkami. Tak bude tentokrát vypadat hlavní expozice v pavilonu A. Podzimní výstava Flora Olomouc začíná ve čtvrtek 5. října a potrvá do neděle 8. října.

Ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková o podzimní etapě výstavy Flora Olomouc 2023 | Video: Vránová Magda

Návštěvníci budou mít spoustu příležitostí k pořízení výjimečných fotografií svěžích květinových aranžmá a atraktivního ovoce a zeleniny.

Brány výstaviště Flora Olomouc se pro veřejnost otevřou ve čtvrtek ráno.

„V letošním roce si připomínáme třicáté výročí rozdělení Československa. Expozicí v hlavním pavilonu A akcentujeme to společné, co Češi a Slováci stále mají. Podzimní Flora a Hortikomplex je tady už osmadvacet let a prezentuje to nejlepší z ovoce, zeleniny a okrasných rostlin,“ vyzdvihla ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

Autory hlavní expozice jsou uznávaní floristé Pavlína Švecová a Zdeněk Kupilík. Do pavilonu A o rozloze čtyř tisíc metrů čtverečních v působivé formě využijí téměř 30 tun kvalitního tuzemského ovoce a zeleniny, čtyři a půl tisíce řezaných a hrnkových květin a také padesát stromů.

„Středobodem hlavní expozice bude Československá republika osázená skutečnými stromy a prozářená floristickou výzdobou. Po bocích pavilonu a nad hlavami návštěvníků bude prostor pro prezentaci špičkových zemědělských výpěstků od českých, moravských i slovenských producentů ovoce a zeleniny,“ popsala ředitelka výstaviště.

V polích pod Svatým Kopečkem vzniká stání pro karavany

Lavičky jako řeky

Barevná mapa Československa se bude rozkládat na celé ploše pavilonu A. Bude vytvořena v několika výškových úrovních.

„Doufám, že hlavní expozice návštěvníky ohromí. Budou ji tvořit vrstevnice, které znázorní české a slovenské hory. Řeky protékající Českou a Slovenskou republikou budou znázorňovat lavičky v modré barvě. Budou tam zastoupeny jak ovocné odrůdy, tak stromy, keřové i travní skupiny, aby střed republiky znázorňoval faunu a floru bývalého Československa jako jednoho celku,“ vysvětlil florista Zdeněk Kupilík.

Nad pavilonem budou podle něj zavěšené čtyři lustry, které mají znázorňovat Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko. Každý z nich bude mít tři až čtyři patra osázená rostlinami a ozdobená atraktivním ovocem a zeleninou.

„Měly by to být doslova lustry hojnosti, které nám poskytuje Česká a Slovenská republika. Součástí pavilonu A budou rovněž prodejní stánky s ovocem a zeleninou z tuzemské produkce,“ dodal Zdeněk Kupilík.

Gastronomie, vína i med

Pořadatelé upozorňují na to, že jedinečný svět plný barev, vůní a světla bude na výstavišti Flora existovat pouhé čtyři dny.

„Pro návštěvníky je to příležitost udělat si neopakovatelné fotky, všechny srdečně zveme,“ uvedl mluvčí výstaviště Michal Poláček.

Součástí podzimní výstavy jsou také velké zahradnické trhy s bohatou nabídkou výpěstků a zahradnických potřeb. Proběhne rovněž akce Dny moravských vín, mezinárodní výstava Hanácká včela a nebude chybět ani expozice Českého zahrádkářského svazu s posezením u vína a pěstitelskou poradnou.

Olomouc jako centrum špičkové gastronomie. U náměstí otevřel nový podnik s ohněm

Velký prostor dostane festival gastronomie a nápojů Olima s tradiční kuchařskou soutěží a cukrářským šampionátem.

V oranžerii bude k vidění expozice věnovaná koření a bylinkám s možností nákupu tohoto sortimentu. Rodiny s dětmi potěší venkovní expozice domácích zvířat s názvem Babiččin dvoreček.

Bohatý doprovodný program s přednáškami, besedami, workshopy a kulturními akcemi bude probíhat na venkovní scéně Samba.

Vyzdobené kostely i přehlídka veteránů

V rámci podzimní Flory Olomouc floristé opět vyzdobí některé kostely. Své umění letos předvedou v chrámu svatého Michala, kostele svatého Mořice a Husově sboru. Jedinečná květinová aranžmá tam budou k vidění až do poloviny října.

V pátek 6. a sobotu 7. října budou v Rudolfově aleji probíhat oslavy lesa s dílničkami pro děti, tombolou a mnoha zajímavými stanovišti. Školy se mohou zapojit do soutěže v dlabání a zdobení dýní.

V sobotu bude od 12.30 do 14.30 ve Smetanových sadech probíhat výstava historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1945. Akce se uskuteční u příležitosti oslav sto let od založení klubu SKAM Olomouc. K vidění bude přes pět desítek veteránů značek Aero, Škoda, Praga, Tatra, Wikov, Zbrojovka, Jawa a ČZ.

V Olomouci přibyly nové obří malby i vybarvené hřiště. Podívejte se

Základní rozdělení expozic

Pavilon A

Společné kořeny – hlavní expozice

Přístavba pavilon A přízemí - expozice Českého zahrádkářského svazu

Přístavba pavilon A patro - festival gastronomie a nápojů Olima

Galerie pavilon A - Gastro Olomouc Olima Cup, Moravský cukrářský šampionát, Flora košt

Venkovní areál - zahradnické trhy

Terasa pavilonu A - Dny moravských vín

Pavilon E

Expozice SZIF, Regionální potravina Olomouckého kraje a Klasa

Oranžerie

Koření a byliny, PELERO CZ Spolek pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Pavilon G

Hanácká včela, mezinárodní včelařská výstava

Pavilon H

doprovodné trhy + expozice Dýňodlabání

Areál Samba

doprovodný program - viz níže

Doprovodný program

pódium v pavilonu A

čtvrtek 5. října

09:30 Slavnostní zahájení výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex 2023

Vyhlášení vítězů Regionální potravina Olomouckého kraje

Vyhlášení vítězů Výrobek Olomouckého kraje

venkovní scéna Samba

pátek 6. října10:30 KARAMEL MUSIC BAND Olomouc

11:30 Ptačí zahrada| Jiří Malaska

12:30 KARAMEL MUSIC BAND Olomouc

13:30 Osvědčené odrůdy révy vinné - s degustací

15:00 TAK URČITĚ! | acoustic-cover music band

sobota 7. října

10:30 Ptačí zahrada Jiří Malaska

11:30 Sortiment sladkých a pálivých paprik - s degustací |

13:00 Inspirace na pestrobarevné podzimní dekorace

15:00 Koncert folkové kapely PŘÍSTAV

neděle 8. října

10:00 POPOVÁ SKUPINA DĚTSKÉHO DOMOVA V OLOMOUCI

11:00 Inspirace na pestrobarevné podzimní dekorace

12:30 MS BAND | country-folk-bluegrass

13:00 Sortiment sladkých a pálivých paprik - s degustací

14:00 MS BAND | country-folk-bluegrass

14:30 Osvědčené odrůdy révy vinné - s degustací

15:30 MS BAND | country-folk-bluegrass