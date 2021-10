Kostely po roce opět rozkvetou Potěšit se pohledem na křehká květinová aranžmá mohou v době od 14. do 29. října návštěvníci čtyř olomouckých kostelů, kde proběhne již tradiční akce Rozkvetlé památky. Přehlídka se uskuteční v Husově sboru, v kostele svatého Mořice, v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a v kostele Panny Marie Sněžné.

Školáci se opět zapojí do soutěžního klání ve vyřezávání dýní, jejich výtvory budou vystaveny v pavilonu G. V pavilonu A bude fungovat mykologická poradna a k vidění bude zajímavá expozice podzimních hub. Pavilon H nabídne prezentaci včelařských potřeb a včelích produktů, ale i přednášky, workshopy a program pro děti.

Návštěvníci podzimní Flory se rovněž mohou těšit na hvězdy české gastronomie. Na výstavu přijede cukrář Josef Maršálek známý z pořadu Peče celá země a vítězka této soutěže Petra Burianová. V sobotu a neděli od 13 do 14 hodin s nimi proběhne autogramiáda.

Do říše ovoce a zeleniny návštěvníky zavede podzimní etapa oblíbené výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex. Na výstavišti proběhne od čtvrtka 14. do neděle 17. října, připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a nabídne rady pro zdravé způsoby jejich pěstování. Na festivalu gastronomie a nápojů Olima se představí známý český cukrář Josef Maršálek společně s vítězkou soutěže Peče celá země Petrou Burianovou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.