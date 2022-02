„Nelze k tomu mlčet. To, že se sejdeme, dáme se dohromady, to je to jediné, co v tuto chvíli můžeme udělat. Vyjádřit podporu lidem na Ukrajině,“ sdělil Olomouckému deníku Vladislav Raclavský z iniciativy 2018+ Olomouc, jeden z organizátorů setkání, které na Žižkově náměstí začne v 16:30.

Na místě budou moci zájemci připojit svůj podpis pod petici na podporu Ukrajiny. Ta je k dispozici také online.

„Budeme apelovat na naše politiky, aby v tlaku na Rusko nepolevovali, aby spolupracovali na úrovni NATO i EU. Agresorovi se nesmí ustupovat,“ stojí v petici iniciativy Stojíme za Ukrajinou.

Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. Úřady hlásí oběti mezi civilisty

Na shromáždění se lidé dozvědí, jak mohou sami konkrétně pomoci.

„Sdělím, jaké jsou možnosti. Upozorním zejména na sbírku Paměti národa na pomoc Ukrajině,“ poukázal Vladislav Raclavský na sbírku pro ukrajinskou neziskovou organizaci Come Back Alive, jež se zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.

„Obracíme se na českou veřejnost. V tuto tragickou chvíli nemusíme pasivně přihlížet bezpráví páchanému na společnosti, která čelí agresi svého souseda jen protože se rozhodla sdílet s námi hodnoty svobody a demokracie. Ve spolupráci s našimi partnery na Ukrajině spouští Paměť národa sbírku, ve které může přispět každý z nás,“ vyzvali organizátoři sbírky z Paměti národa. Bližší informace ke sbírce ZDE.