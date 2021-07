Podloubí na rohu ulice 8. května a Zámečnické ulice nabídli Street Art Festivalu majitelé budovy po domluvě s městem.

„Najít umělce, který by se do prostoru hodil stylem i technikou malby, byla výzva. Tím spíš, že se jedná o památkově chráněnou zónu. Když se ale do výběrového řízení přihlásilo výtvarné duo Die Geniesser, věděli jsme, že je vybráno,“ řekla organizátorka festivalu Romana Junkerová.

Duo Die Geniesser tvoří mladé výtvarnice Marie a Feline Grub z Berlína. Svým dílem nazvaným Reliéf chtěly odkázat na pandemii koronaviru.

„Obraz s anonymním davem vyjadřuje silný pocit úlevy, který po pandemii všichni máme. Jde o to dostat se z izolace a znovu se k sobě vrátit, obejmout, tančit a prostě si jen užívat život naživo,“ vysvětlily umělkyně.

Festival vyvrcholí koncem září murálovymi malbami v centru města, další vzniknou u nákupní galerie Šantovka.

Nejbližší termín prohlídek olomouckého street artu je středa 11. srpna, jejich součástí bude podvečerní panelová diskuse v rámci olomouckého Trienale SEFO. Program Street Art Festivalu zájemci najdou na https://streetart-festival.cz.