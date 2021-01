V podjezdu na Pavlovičkách v Olomouci ve středu plavala auta. Frekventovaný "ďolík" Pasteurově ulici na cestě k výpadovce na Šternberk zatopila spodní voda.

Přejít do galerie

Zatopený podjezd v Olomouci v Pasteurově ulici v Olomouci, 20. ledna 2021 | Video: DENÍK/Daniela Tauberová

Někteří motoristé zariskovali a pustili se do vln. Opatrnější řidiči to raději otáčeli, aby nenabrali vodu do motoru.