„Taky ples! Ten jsme nemohli uspořádat vloni na jaře kvůli koroně. Věříme, že tento krát to vyjde,“ dodal Holub.

„Srovnáme terénní nerovnosti a vysypeme místo oblázky. Bude to pěkné,“ lákal návštěvníky.

Pláž v této části jezera by měla pokračovat i dále směrem k restauraci.

„Chceme zvýšit bezpečnost vstupu do vody v této části jezera a odstranit železobetonové části, které zde zůstaly z minulé doby. Následně zkvalitníme přístup do vody, tedy srovnáme terén a vysypeme jej jemným kačírkem, kterým jsme pokryli hlavní pláž pod Terasou. Tím se pláž prodlouží a místo zatraktivní,“ popisoval provozovatel restaurace Terasa Jiří Holub.

Na břehu se v pondělí pustili do dvou věcí zároveň.

Těžká technika se zakousla do břehu jezera u restaurace Terasa na Poděbradech. Návštěvníci se mohou těšit na příjemnější přístup do vody a další pláž v této části vyhledávaného letoviska.

