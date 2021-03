„V týdnu tady není skoro nikdo. Tržby, ale i celková návštěvnost Poděbrad klesly o osmdesát procent. O víkendu tak o šedesát,“ popsal Deníku provozovatel populárního podniku Terasa Jiří Holub.

„Okénkový provoz funguje stále. Návštěvníky upozorňujeme, máme to i na cedulích, aby se neshlukovali a odcházeli se zakoupeným nápojem či jídlem mimo prostory Terasy,“ dodal podnikatel.

Na okruhu rušno

Oproti tomu na nedalekých Hejčínských loukách, již území krajského města, je nyní o víkendech za slunečného počasí hlava na hlavě.

„Děláme okruh směrem k Mlýnskému potoku, kolem pevnůstky a zpět do Řepčína. Zákaz porušovat nebudeme. Na Poděbradech je teď stejně bahno,“ uvedla pětačtyřicetiletá Jana, která se synem vyrazila na vycházku na Hejčínské louky uplynulou sobotu.

„Byli jsme tu i předchozí víkend, kdy bylo krásně slunečno. To byl ovšem masakr. Bruslaři, běžci, cyklisté, rodiny s dětmi, do toho psi. Manžela vzal bruslař hůlkou po noze, syn zase prudce odbočil a paní na bruslích, aby se nesrazili, vjela do trávy, kde spadla. Dnes je to pohoda,“ hodnotila Olomoučanka.

Pohyb vláda omezila do 21. března. Mezi okresy je možný jen v rámci výjimek, jimiž jsou cesty do práce či k doktorovi. Ty musejí lidé doložit například vyplněným formulářem s potvrzením důvodu cesty. Uvnitř okresu je možné jet v nezbytně nutném počtu osob na nákup a v rámci jedné domácnosti do vlastního rekreačního objektu.

Vycházky do přírody, sportování či venčení psů jsou povoleny pouze v rámci obce, kde mají lidé trvalý pobyt nebo bydliště a občan při nich podle nařízení vlády nesmí překročit území obce.

Od 1. března musejí mít lidé respirátory třídy FFP2 nebo chirurgické roušky na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Ke krizovému opatření omezujícímu pohyb lidí vláda přikročila vzhledem k závažné epidemiologické situaci způsobené hlavně šířením britské a výskytem jihoafrické mutace koronaviru.