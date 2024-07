Několikatisícová pokuta hrozí motorizovaným návštěvníkům přírodního letoviska Poděbrady, pokud během pobytu u jezera nevhodně odstaví auto. V tomto týdnu policie zaznamenala přes 15 přestupků. Někteří rekreanti se totiž chtějí vyhnout placení parkovného, které meziročně zdražilo, a nechávají vozidlo na příjezdové cestě. V horkých dnech byla „ucpaná“. Vozidla integrovaného záchranného systému by neprojela.

Na místě před pár dny přibylo dopravní značení B 28 - zákaz zastavení. Řidiči ceduli nerespektují. Aby ušetřili necelou stovku, riskují mnohonásobně vyšší pokutu.

„Od začátku tohoto týdne bylo na tomto místě zjištěno více než 15 přestupků,“ sdělila ve středu Olomouckému deníku mluvčí policie Ivana Skoupilová.

Policie situaci řeší v rámci běžného výkonu služby bez ohledu na oznámení. „Situaci monitoruje a řeší dle místní příslušnosti obvodní oddělení Olomouc 4 a také dopravní inspektorát Olomouc,“ dodala mluvčí.

Pokuty v řádech tisíců korun

V případě stání takovým způsobem, že auto vytvoří překážku (například znemožní průjezd vozidlům IZS) může policista na místě vyřešit s řidičem přestupek pokutou ve výši 3 500 až 4 500 korun – ve správním řízení 4 000 až 10 000 korun.

„V případě nerespektování zákazu zastavení, neponechání 3 metry volný jízdní pruh pro každý směr jízdy nebo stání na silniční vegetaci hrozí na místě pokuta do 1500, ve správním řízení 2 000 až 5 000 korun,“ uvedla.

Stejná sazba i po 18. hodině

Na Poděbradech se letos během sezony vybírá parkovné ve výši 90 korun - za pěkného počasí do 19:00. Meziročně zdražilo.

Na sociálních sítích kritici polemizují, jestli je taxa „oprávněná“ a kam tržby putují.

„Co nabízejí? Nic. Průjezd na parkoviště. Do minulého roku jsem to neřešil, ale to už je moc,“ stojí v jednom příspěvku.

„Za celý den to chápu, ale když člověk dorazí například v 18:00, a parkovné pořád stejná sazba, tak to je odrazující,“ přidal svůj názor další v pestré diskusi.

Majitel: 90 Kč? Zanedbatelná částka

Příjezdová komunikace patří z větší části Křelovu-Břuchotínu, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a několika menším vlastníkům.

Rozlehlé parkoviště u jezera má celkem tři majitele, jedním z nich je Eva Sedláčková, v jejímž vlastnictví je část blíže příjezdové komunikaci, tedy nejvíce vytížená plocha.

„Devadesát korun reflektuje růst nákladů na odvoz odpadů, sběr odpadů, řešení problémů,“ poukázal Marek Sedláček.

„Musí existovat úměra mezi náklady a výnosy. Devadesát korun za parkovací místo bez ohledu na dobu strávenou na parkovišti (max 90 Kč za 24 hod) je zanedbatelná částka. Pokud kalkulujete s průměrnou návštěvou u jezer 5 hod, pak se bavíte o 18 korunách na hodinu. Co si za to kupuju? Důstojné parkování, 50 metrů přístup z auta k vodě, čisté prostředí, čistou vodu,“ vyjmenovával.

Rekonstrukce? Platilo by se 460 Kč na den

Rekonstrukci parkoviště, po které volají někteří kritici, odhadl na pět až šest milionů korun.

„Pokud společně se státem k této investici přistoupíme, pak logicky nebude parkovné 90 Kč/den, ale podle kalkulací 460 Kč/den. Což je normální cena parkovného u jiných center. V ten okamžik budou občané volat po udržení současného stavu a odkládání rekonstrukce,“ poznamenal.

Ocenil, že si policie začala přestupků na příjezdové cestě, ale i přilehlých loukách, všímat.

„Pokud bude muset projet sanitka, neprojede. Když neprojede, protože stojí auta v cestě, jak to vysvětlíte těm, kteří na tu sanitku čekají?“ dodal Sedláček.

Bistro zvelebuje břehy, na parkoviště nemá vliv

Na problémy na příjezdové cestě poukazovali i provozovatelé rekreačního areálu s restaurací u jezera.

„Byla u nás dopravní policie, která řeší, aby se tam nestálo. My, ani provozovatel parkoviště, s tím nic neuděláme,“ uvedl Jiří Holub.

Jeho tým - vedle toho, že provozuje oblíbené bistro Terasa, nabízí zde kulturní program a další akce nebo zvelebuje břehy - se stará o zajištění celoročního úklidu a údržby v celé rekreační části Poděbrad, kromě parkoviště, a to včetně bezplatného wc nebo sečení trávy, aby prostranství u vody bylo uživatelsky příjemné.

Celkové náklady za loňský rok provozovatelé Terasy spočítali na 467 tisíc korun.

Přispěla jim jen Olomouc. Rada města Olomouce v červnu odsouhlasila dotaci ve výši 50 tisíc korun na likvidaci odpadů v areálu přírodního koupaliště Poděbrady.