„Stavba ještě má nějaké mouchy, které dodavatel musí odstranit. Zatím jsme převlékárny nepřevzali, ale takto budou vypadat a zájemci je již využívají,“ upřesnil Jiří Holub.

Návštěvníkům, kteří se přijeli vykoupat, chyběly převlékárny roky. Staré a již nefunkční stavby, které hyzdily ostrov, byly letos odstraněny.

Provozovatel Terasy v uplynulých dnech stihl rozšířit pláž a zpříjemnil vstup do jezera na třech místech.

„Na hlavní pláž a další vstupy jsme navezli jemný kačírek. Také připravujeme kompletní úpravu strany jezera se starými betonovými moly, která půjdou pryč,“ poukázal Jiří Holub s tím, že poslední investice do vstupů do vody přesáhla 20 tisíc korun.

Počasí o víkendu bude lákat ke koupání, takže návštěvníci mohou novinky ocenit. V sobotu bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty půjdou ke 23 až 26 stupňům.

V neděli má být polojasno a postupně se objeví více oblačnosti a večer i silné bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou až 24 až 28 stupňů Celsia.

Na Poděbradech se již připravují i na zimní sezonu, kdy by chtěli představit novou saunu – plovoucí, „zakotvenou“ v zátoce jezera.

„S novou saunou počítáme. Základ je již postaven, ale je to složitější kvůli nutnosti získat řadu povolení. Na tom nyní usilovně pracujeme a pokud by se to případně včas nepodařilo, pozastavili jsme prodej ‚bani‘, kterou bychom lidem nabídli do doby zprovoznění saunovací novinky,“ vysvětlil Jiří Holub.