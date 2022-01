Vlekaři předpokládají, že do víkendu dopady oblevy zvětšiny vyspraví.

„Obleva je celkem masivní. Ale když už přišla, dorazila v nejvíc vhodný čas, tedy na konci roku, kdy už lidé postupně z hor odjíždějí a zůstává jich velmi malé procento,“ reagoval Martin Dubský, vedoucí Ski areálu Červenohorské sedlo, které je jedním z nejstarších a největších středisek v Jeseníkách.

Značný úbytek sněhu

Úbytek sněhu v horách je značný, ale vlekaři předpokládají, že se jim do víkendu podaří dvě nejoblíbenější sjezdovky poupravit.

„Čekáme na ochlazení, které by mělo přijít k nám, do tisíce metrů nad mořem, už zítra. Budeme dosněžovat, předpověď je nadějná, a věřím, že během dvou, tří dnů se to celé vyspraví a budeme normálně fungovat,“ popisoval v úterý odpoledne.

V nejníže položeném lyžařském středisku v Olomouckém kraji, v Hlubočkách u Olomouce, se v úterý nelyžovalo kvůli trvalému dešti. Provoz chtějí vlekaři obnovit už ve středu nebo ve čtvrtek.

Poslední dny se kvůli oblevě nejezdilo v Kladkách na Prostějovsku.

V závěru týdne kolem nuly

Na středu předpovídají meteorologové v polohách nad 900 metrů sněhové srážky, které se postupně během dne objeví i v nadmořské výšce 400 metrů.

„Odpoledne očekáváme od západu ustávání srážek a místy protrhávání oblačnosti. Večer v Jeseníkách sněhové přeháňky,“ uvedl Tomáš Ostrožlík z ostravského regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve středu budou během dne nejvyšší teploty 4 až 7 stupňů Celsia, na horách minus 2 až plus 2 stupně.

Ve čtvrtek bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle v horských oblastech místy sněhové přeháňky. Večer pak dojde k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Ochladí se.

„Nejnižší noční teploty očekáváme plus 2 až minus 2, nejvyšší denní teploty 0 až 4 stupně,“ informoval Tomáš Ostrožlík.

V pátek bude skoro jasno až polojasno. Ráno se ojediněle vyskytnou mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty již klesnou na minus 4 až minus 8, při sněhové pokrývce ojediněle až na minus 11. Nejvyšší denní budou minus 2 až plus 2 stupně Celsia.

„V sobotu očekáváme zpočátku polojasno, ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Během dne od západu přibývání oblačnosti a místy, zejména na horách slabé sněžení. Nejnižší noční teploty minus 4 až minus 8, ojediněle při sněhové pokrývce až minus 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty pak minus 3 až plus 1 stupeň,“ uvedl meteorolog.

