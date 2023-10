Kolik stojí v olomouckých pneuservisech přezutí na zimní gumy? Rozdíly v cenách se pohybují v řádech několika stokorun. Například u nejběžnějších pneumatik o rozměru 15 nebo 16 palců je možné ušetřit okolo šesti set korun. Podobné rozdíly jsou také v sazbách za uskladnění pneumatik.

Přezouvání pneu v Olomouci. | Video: Vránová Magda

Kompletní výměna patnáctipalcových pneumatik u osobmího auta přijde ve vybraných olomouckých provozovnách na přibližně 800 až 1400 korun. Některé pneuservisy za stejnou cenu nabízejí také výměnu šestnáctipalcových pneumatik, jiné si už účtují vyšší sazbu.

Poměrně velké rozdíly, okolo 500 korun, jsou i v sazbách, které řidiči platí za uskladnění letních pneumatik. Ceny se obvykle pohybují od 500 korun do tisícovky za sezonu.

Už je ten správný čas

V čem se olomoucké pneuservisy shodují, je doporučení objednat se na přezutí co nejdříve. V posledních dnech se hlásí stále více zákazníků a termíny na konec října se poměrně rychle plní.

„Už je ten správný čas. Konec října a začátek listopadu máme téměř obsazené, protože všichni chtějí přezout tou dobou. Máme hodně firem, které si u nás tuto službu platí, takže jeden zvedák už je plně obsazený. Na druhém zvedáku ještě volné termíny jsou,“ popsal aktuální situaci Pavel Petrišče, přijímací technik firmy Nejkola.

Oběd do 120 korun? I v centru Olomouce. A nejsou to blafy

Podobná situace je také ve firmě Pneu plus, kde zákazníci zatím mají největší zájem o dopolední termíny. „Zejména od poloviny příštího týdne už se to začíná hodně plnit. Není na co čekat, je lépe se včas objednat, protože na poslední chvíli se volné místo obtížně hledá,“ doporučil vedoucí olomoucké pobočky Radek Smejkal.

Objednávek na výměnu pneumatik teď přibývá také v olomouckém pneuservisu Sibom. „Zatím zejména od zdejších firem, které přezouvají více vozů. Pro motoristy máme dostatek volných termínů,“ sdělil vedoucí provozu Petr Mikulík.

Jak se změní Olomouc? Tady je přehled chystaných staveb

Příklady cen v olomouckých pneuservisech

Autoservis a pneuservis Oščádal

Domovina 1, Olomouc

15" – 780 korun

16" – 860 korun

uskladnění – 1000 korun za sezonu

provozní doba – pondělí až pátek 7.30 až 16 hodin

Pneu Plus

Pavelkova 6, Olomouc

15" – 1367 korun

16" – 1367 korun

uskladnění – 1000 korun za sezonu

provozní doba – pondělí až pátek 7.30 až 17 hodin, sobota 8 až 11.30

Expres pneu

Studentská 5, Olomouc

15" - 1150 korun

16" - 1150 korun

uskladnění – 120 korun měsíc

provozní doba – pondělí až čtvrtek 7 až 16 hodin, pátek 7 až 15.30, sobota 8 až 12 hodin

Nejkola autoservis

Na Vlčinci 3, Olomouce

15" - 1300 korun

16" - 1300 korun

uskladnění – 600 korun na půl roku

provozní doba – pondělí až pátek 8 až 16.30

SIBOM

Hraniční 37, Olomouc

15" – 984 korun

16" – 1172 korun komplet

uskladnění – 100 korun za měsíc

provozní doba – pondělí až pátek 8 až 16.30, sobota 8 až 12 hodin

PNEU TOP KB

Týnecká 26, Olomouc

15" - 1000 korun

16" - 1200 korun

uskladnění – 500 korun za sezonu

provozní doba pondělí až pátek 7 až 17 hodin, sobota 8 až 12 hodin,