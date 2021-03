„Do výběrového řízení se přihlásili zájemci tři. Projekt pana Slepánka nám přišel nejpromyšlenější a nabízel přesně to, co by si město na pláži přálo a představovalo. Byla to jasná volba. Jde ve své podstatě o velmi zajímavý záměr volnočasového využití pláže,“ ozřejmila starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Podle ní rozhodlo i to, že projekt počítá s nutnou poměrně značnou vstupní investicí, kterou musí budoucí nájemce provést a i s tím, že vzhledem k nové cyklostezce vedoucí přes pláž zde bude pravděpodobně fungovat jiný režim a provoz než doposud a nájemce bude muset prostory této realitě uzpůsobit. Nájemní smlouva tudíž byla sjednána na 10 let.

Cíl? Skvělé místo pro život

Sám nový šéf pláže Radim Slepánek o své akvizici říká, že nejde rozhodně o žádný bezhlavý plán.

„Pečlivě jsem dva roky vše připravoval a obklopil se lidmi, kteří by do toho rádi se mnou šli. Mým cílem je vytvořit skupinu, která by společnými silami přetvořila pláž na skvělé místo pro trávení volného času,“ svěřil se Slepánek.

Cítí se být i plumlovským patriotem, protože je místním rodákem a rád by realizací svého projektu nabídl vyžití všem aktivním lidem.

Pro každého něco

„Chci, aby to byl areál pro všechny, kde by si každý mohl najít něco podle svého gusta. Primárně mi jde o podporu sportování dětí a mládeže ruku v ruce i s kulturními a vzdělávacími činnostmi a zábavou,“ popsal Slepánek.

Podle něj je nutné se především mladým lidem věnovat, mít jim co nabídnout a vést je ke sportu a dalším koníčkům.

„Ono se nám to všem v budoucnu vrátí, když z nich nebudou vyrůstat uzavření lidé a peciválové,“ doplnil Slepánek, který pro své plány počítá i s nutnou prvotní investicí. Přitom má jít o nemalou půlmilionovou injekci.

Půl milionu do začátku

„Hodláme z toho upravit stávající budovu na pláži na občerstvení s přístřeškem, opravit v potřebném rozsahu toalety, vysadit stromy a keře, revitalizovat stávající nevyhovující sportoviště, provádět údržbu budov a nachystat místo pro 3D tiskové aktivity,“ vyjmenoval Slepánek s tím, že na dalších sto tisíc korun ročně přijde sečení a údržba areálu.

Sport, kultura vzdělání a zábava

A na co všechno konkrétně se můžete do budoucna těšit?

Realizace projektu počítá, co se sportu týče, s venkovním workoutovým hřištěm, betonovým hřištěm pro volejbal, fotbálek a basket, sportovními kroužky pro děti a dospělé, rybařením pro děti a mládež, houpačkami, pískovištěm a vzduchovým polštářem pro děti.

Kulturní vyžití v areálu budou zastupovat divadelní představení, koncerty, festiválky, zábavy, tématické akce a profesní, cestovatelské a dokumentární přednášky a semináře.

O adrenalinovou zábavu by se měl postarat provoz střelnice Buffalo Bill a paintballové hřiště. V neposlední řadě projekt cílí i na podporu vzdělávání v oblasti 3D tisku (provoz 3D farmy, školení v 3D tisku a zájmové kroužky v 3D tisku pro děti).

Vzpomínat budu v dobrém, říká bývalý nájemce

Přátelé přehrady střídají v provozu pláže dlouholetého nájemce a "milovníka" přehrady Miloše Lázničku.

„Vzpomínat na své působení na pláži budu jen v dobrém, vždyť je to 30 let zážitků a přehrada je odmalička moje srdeční záležitost. Nebylo to z mé strany jen o podnikání,“ svěřil se Láznička.

Podle svých slov tentokrát do výběrového řízení už znovu nešel. Hlavně kvůli složitosti dnešní „covidové“ doby.

„Nevidím moc světlo na konci tunelu, kdyby žádný covid nebyl, možná bych byl o přihlášení se do výběrovka uvažoval, ale takto ne,“ vysvětlil Láznička.

Ať se přehradě daří

Novým nájemcům pláže přeje jen to nejlepší. „Je to velká odvaha v dnešní složité době podnikatelské aktivity rozjíždět, ale přeji jim moc, ať se jim jejich působení na pláži daří. Vždyť to případně bude jen ku prospěchu života na přehradě a na to já slyším,“ vyznal se Láznička.

V jeho majetku ovšem zůstává budova občerstvení, která se nachází nejblíž hlavní silnici. O jejím další provozování přemýšlí, ale rozhodne se prý až podle toho, co čas v následujících měsících přinese.