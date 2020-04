Studie je založena na dobrovolnosti. Epidemiologům, vědcům a státním úřadům umožní získat informace důležité pro poznání nové nákazy a chování viru v populaci, také pro rozvolňování přijatých protiepidemických opatření v zemi.

Ve třech lokalitách Olomoucka bude zhruba po dobu dvou týdnů vyšetřeno celkem 7000 osob, které aktuálně nepociťují akutní příznaky respiračního onemocnění.

„Co je cílem testování? Odpovědět na základní otázku, kolik z nás si nemoc již prodělalo. Člověk, který test podstoupí, si nejen ověří, že je zdravý a neohrožuje své blízké, ale poskytne důležité údaje pro zdravotníky, vědce i vládu. Lidé, kteří již nemoc prodělali a mají vyvinuté protilátky, mohou v případě souhlasu dokonce darováním krevní plazmy zachránit životy svých spoluobčanů s těžkou formou nemoci Covid-19,“ vysvětlil ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) Marián Hajdúch, jenž je i národním koordinátorem testování na Covid-19 a jeden z pěti vedoucích představitelů studie na národní úrovni.

Výsledky do 15 minut

Pro zájemce z Olomoucka budou v polovině tohoto týdne připraveny čtyři stany pro odběr krve na testování protilátek na Covid-19, které bude probíhat v době od 8.00 do 18.00, přičemž v době od 8.00 do 10.00 budou přednostně vyšetřeny osoby starší 60 let. Přesné instrukce budou včas k dispozici.

Dva stany vybuduje Armáda ČR před olomouckým hypermarketem Globus.

Další budou v Litovli před supermarketem Billa a v Uničově na náměstí Osvobození. Ty jsou určeny především pro obyvatele tamní oblasti, která se v březnu ocitla ve dvoutýdenní karanténě.

„Chceme obyvatelům z uzavřené oblasti vyjít vstříc s testováním na místě, aby nemuseli dojíždět do Olomouce. Myslím, že to je to nejmenší, co pro ně můžeme po dvoutýdenní izolaci, kterou museli podstoupit, udělat,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Testování bude probíhat zdarma a za přísných hygienických podmínek, výsledky se účastníci studie dozví přímo na místě do 15 minut.

Zatímco v Olomouci se počítá s testováním asi 4000 obyvatel ve věku od 18 do 89 let, v Uničově, Litovli a okolí se bude testovat kolem 2500 lidí.

Registrace dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do studie, bude spuštěna v nejbližší době na webu krajpomaha.cz

Kdo ze zkoumaných lokalit se může přihlásit?



Kritéria

Věk od 18 do 89 let

Bez akutních zdravotních potíží

Bez zvýšené teploty - teplotou nižší než 37,5 stupně Celsia

Bez příznaků onemocnění Covid-19

Bez potvrzené diagnózy Covid-19

Osoba, která aktuálně nemá nařízenou karanténu

Občané s trvalým či přechodným pobytem v ČR



Zdroj: mzčr

Litovel: Lidé se dál chovají zodpovědně

Konkrétně v Litovli, na stanovišti v Příčné ulici, by mělo být zapojeno do studie 1250 obyvatel ve věku od 18 let. V kategorii 18 až 39 let je plánováno 400 vzorků, 40 až 59 let 450 a ve věkové kohortě 60 až 89 celkem 400 osob.

„Lidé se chtějí zapojit. Nejenže se mají možnost sami nechat otestovat, zjistit protilátky, ale mohou pomoci doplnit celkový výsledek studie v rámci České republiky. O to jde. Je to velice důležité,“ uvedl starosta Litovle Viktor Kohout.

Sám se také nechá otestovat. Na výsledek z Litovle je zvědav a odhadovat si ho netroufá.

„Očekávání epidemiologů jsou taková, že procento v naší oblasti, bude vyšší. Ale taky to může být velký omyl. Lidé zde během dvoutýdenní karantény v drtivé většině případů přísně dodržovali nařízení, byli doma a navzájem se nestýkali. Zodpovědně se chovají i nadále. Určitě ne tak, jak jsem viděl někde jinde v hobby marketech,“ dodal Kohout.

Vzorek ze žíly, nebo z prstu

Na odběrových stanovištích v Litovli, Uničově a Olomouci bude zájemci o účast ve studii nabídnuto vyšetření krve přímo z žíly, které má pro studii velký význam. Umožní provést jak rychlotest, tak kvantitativní analýzu protilátek.

Pokud dobrovolník odmítne žilní, neboli venózní, odběr, bude mu proveden odběr z prstu.

V případě, že by u něj bylo zjištěno probíhající onemocnění, test bude pozitivní, následovat bude stěr z nosu na vyšetření PCR a do 24 hodin se pak dotyčný dozví výsledek a případně poputuje do karantény.

Odborníci ujistili, že pro studii byl vybrán test, který má velmi kvalitní diagnostické parametry. Před testováním se lidé musejí prokázat průkazem totožnosti či průkazkou zdravotní pojišťovny.

Organizátoři obsáhlé reprezentativní studie, kterou v celé České republice projde až 27 tisíc obyvatel, ujistili, že výsledky testování budou zpracovány a zveřejněny zcela anonymně bez možnosti identifikace zapojených osob. Veškeré další detaily budou zájemcům dostupné v informacích pro účastníky studie, které jsou součástí informovaného souhlasu.