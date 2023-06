Voňavé, svěží, čerstvé a jako z časů našich babiček a prababiček jsou kytice, které si lidé mohou sami vybrat ve speciálním samoobslužném automatu v areálu olomouckého letního kina. Jejich další předností je to, že jsou lokální a nemusely k zákazníkovi cestovat přes půl světa. Všechny vyrostly na zahradě vzdálené jen pár kilometrů od Olomouce.

Olomouc-květinový automat | Video: Vránová Magda

Květiny provázely floristku Anetu Moravcovou už od dětství také díky tomu, že její babička a maminka měly vlastní květinářství. Na vysoké škole sice později vystudovala technický obor, ale k floristice se znovu vrátila poté, co se s manželem přestěhovali do rodinného domu se zahradou.

„Nejdřív jsem kytice vázala jen našim známým a příbuzným pro radost. Díky kladným ohlasům jsem se tomu začala intenzivněji věnovat a přijímat menší i větší zakázky na různé oslavy, výročí či svatby,“ vzpomněla Aneta Moravcová.

Zpočátku měla představu, že bude využívat jen divoké květy a rostliny z volné přírody a svůj projekt pojmenovala Plevel naslepo. Později se ukázalo, že pro větší zakázky, například svatby, bude nejlepším řešením si „materiál“ také pěstovat na vlastní zahradě.

„Díky tomu přesně vím, co mi kdy vykvete a květy mám hned po ruce. Sama si vybírám odrůdy a odstíny, které pak pro používám. Do tajů floristiky pronikám stále hlouběji, pořád je se co učit. Je to svět vědy a techniky. Musím vědět, který květ kdy můžu sklidit, jakou péči potřebuje a jak jej použít, aby si udržel svou krásu. Využívám jen to, co vyrostlo v mém okolí,“ vysvětlila floristka.

Lidé platí a přidají i vzkaz

Inspiraci na unikátní květinový automat, kde si zákazník sám vybere kytici a do kasičky vloží odpovídající částku, našla v zahraničí, kde se podobným způsobem prodává ovoce či zelenina.

„Chtěla jsem to zkusit s květinami a zjistit, kam se naše společnost posunula. Zrenovovanou skříň jsme loni umístili do areálu letního kina a obden ji společně s dalšími floristy zavážíme čerstvými kyticemi. Jsem moc příjemně překvapená, že to funguje. Olomoučané si lokální květiny za dostupné ceny oblíbili a občas společně s platbou do kasičky přidají také milý vzkaz či poděkování,“ vyzdvihla Aneta Moravcová.

Někdy jsou kytice pro zákazníky překvapením, jindy si můžou na sociálních sítích s předstihem najít fotografie.

„Ti, co mě delší dobu sledují, už vědí, pro jakou kytku si do letního kina přijdou. Moc mě baví experimentovat i s ovocem a zeleninou, třeba s větvičkou rybízu nebo snítkou měsíčních jahod. Mám moc ráda čemeřice, vlčí máky, len a různé druhy trav. V zimě využíváme sušené květy a rostliny, vytváříme z nich aranžmá a využíváme je také do různých věnců a suchých vazeb,“ popsala používaný materiál květinářka.

Sama podle svých slov upřednostňuje před velkými a bohatými kyticemi spíše menší aranže.

„Doma jsem minimalista. Nejraději mám jen pár květů umístěných do aranžovacího ´ježka´. Líbí se mi, jak je pak vidět krása celé rostliny včetně stonku, který se ve velké kytici schová a není téměř vidět. Ve vypichovaných aranžích mají rostliny možnost vyniknout v celé své kráse a právě to mě na tom baví,“ dodala Aneta Moravcová.