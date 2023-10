K hledání moderního zimního stadionu pro Olomouc se v pondělí vrátilo městské zastupitelstvo. Rozhodnutí předcházela několikahodinová diskuse, konkrétní variantu nového olomouckého zimáku však zastupitelé nevybrali. Město nicméně vykročilo směrem ke spolupráci se soukromým investorem, když zastupitelé odsouhlasili zahájení předběžných tržních konzultací, jak jim doporučila předložená právní analýza.

Vizualizace areny pro hokej v projektu Nová Velkomoravská | Foto: Redstone

Ambiciózní nabídce developera Richarda Morávka na stavbu multifunknčí areny v lokalitě Nová Velkomoravská nakonec neřekli zastupitelé ano. Tato varianta figuruje v aktualizované srovnávací analýze jako modelová.

Město se nyní rozhlédne na trhu, zda nejsou i jiné možnosti spolupráce se soukromým investorem. Pro tuto cestu zvedlo ruku 28 ze 44 přítomných zastupitelů.

Zastupitelé odsouhlasili zahájení předběžných tržních konzultací se zájemci o výstavbu nové multifunkční haly v Olomouci. 30.10.2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

„Jednáme o zahájení předběžných tržních konzultací, předstupni výběrového řízení na partnerství, neschvalujeme žádné konkrétní řešení. Je potřeba, abychom debatu o dnešním rozhodnutí vrátili do právní roviny,“ vysvětloval na pondělním jednání primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Rada města letos v červnu zadala ke zpracování studii na stavbu malé haly.Zdroj: Repro: Deník

Neexistuje jiná lokalita?

Poté co zastupitelstvo v červnu odložilo rozhodnutí o zimním stadionu a požádalo o doplnění informací, nechala rada města udělat podrobnější rozbory jednotlivých variant a právní posouzení srovnávací analýzy od advokátní kanceláře Havel & Partners.

Rozpracovanými variantami jsou výstavba nové arény ve Velkomoravské, kompletní rekonstrukce stadionu v Hynaisově a vybudování nových hal na zelené louce, kde by bylo investorem město, ale pozemek zatím neexistuje. Reálné jsou dvě: rekonstrukce plecharény s výstavbou malé haly, na kterou v červnu zadalo město studii, a multifunkční aréna ve Velkomoravské.

„Varianta Velkomoravská je ve srovnávací analýze brána jako modelový příklad. Advokátní kancelář nám doporučila nejprve jít krokem tržních konzultací, vysondovat si zájem investorů, zda neexistuje i třeba jiná lokalita, která je ve vlastnictví privátního sektoru a kde by to investor měl zájem spolupracovat s městem,“ vysvětlil revizi Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení magistrátu.

Část vlády ruku nezvedla

Zastupitelé podpořili návrh hnutí ANO. To od počátku podporuje variantu 2, tedy spolupráci se soukromým investorem jako realistickou. Variantu z pohledu nákladové efektivnosti doporučuje jako nejvhodnější také srovnávací analýza zpracovaná společností BeePartners.

Ostatní partneři v městské vládě, ProOlomouc s Piráty a hnutí spOLečně, pro toto řešení ruku nezvedli. Zástupci hnutí SpOLečně, kteří připomněli projekt Ledové kostky v Hynaisově ulici, byli proti.

Zastupitelský klub Pirátů a ProOlomouc sice předložil svůj návrh na hlasování v podobě „ekonomicky hospodárné a etapovité obnovy areálu zimního stadionu na Hynaisově ulici“, tedy vybudování parkovacího domu, výstavby malé haly a postupné proměny plecharény, po odsouhlasení návrhu ANO už však na hlasování o něm nedošlo.

Architekt Robert Štefka na zasedání Zastupitelstva města Olomouce s projektem tzv. Ledové kostky neboli městské haly, která by vznikla přestavbou současné plechareny. 30. října 2023Zdroj: Repro: Deník

Ledová kostka? Přešlapujeme na místě

Návrh hnutí ANO podle očekávání podpořilo i opoziční hnutí SPOLU.

„Vracením se k Ledové kostce přešlapujeme na místě. Spíše jako bychom dělali krok zpět,“ reagovala na prezentaci zhruba 10 let starého projektu Dominika Kovaříková (SPOLU).

„Můžeme se posunout do fáze předběžných tržních konzultací právě pro to, abychom si sami jasně vydefinovali podmínky, požadavky nebo i možnosti našeho financování, spolupráce s nějakým soukromým subjektem, který by realizovat ať už multifunkční halu nebo spoluúčast při rekonstrukci nebo výstavbě nové haly v lokalitě Hynaisova,“ uvedla právnička.

Morávek: Ne za každou cenu

Podnikatel Richard Morávek na zasedání Zastupitelstva města Olomouce, 30. října 2023Zdroj: Repro: Deník

Podnikatel Richard Morávek nabídl městu, že může multifunkční arénu pro sport a kulturu postavit zhruba do čtyř let na pozemcích v jím připravované čtvrti Nová Velkomoravská z vlastních zdrojů a následně ji také provozovat.

Po městu požaduje příspěvek téměř 37 milionů korun indexovaný o inflaci, a to po dobu 30 let. V součtu by to dělalo zhruba 1,1 miliardy, přičemž stadion by zůstal ve vlastnictví soukromé společnosti. Město by poslalo první platbu až poté, co by byla hala zkolaudována, jak dnes zopakoval.

„Z naší strany padlo vše podstatné. Naším záměrem a cílem není za každou cenu postavit multifunkční halu, ale aby se situace vyřešila. Pokud přijde jakýkoliv jiný projekt, který bude srovnatelný nebo lepší než náš, my budeme rádi, protože nakonec z toho bude benefitovat město, sportovci a občané tohoto města,“ uvedl na jednání podnikatel Richard Morávek.

Zastupitelé uložili radě města pro případ dalších nabídek soukromého sektoru, mimo zahájené předběžné tržní konzultace, na výstavbu multifunkční haly nebo rekonstrukci zimního stadionu, prověřit i tyto potenciální nabídky a možnosti spolupráce s termínem do června 2024.

Benýšek: Víte, jaká bude inflace?

Podnikatel Richard Benýšek na zasedání Zastupitelstva města Olomouce, 30. října 2023Zdroj: Repro: Deník

K problematice haly se na jednání přišel vyjádřit podnikatel Richard Benýšek (ODS), jenž v minulosti šéfoval pražské O2 aréně a je členem finančního výboru zastupitelstva za SpOLečně.

„Víte, jaká bude inflace za 10, 30 let?“ poukazoval například k požadovanému příspěvku města na arénu ve Velkomoravské.

„Pokud bychom uvažovali o tom, že inflace bude pět procent, tak třicátý rok bude váš příspěvek 160 milionů ročně,“ obracel se na plénum.

Podle některých zastupitelům vzhledem k časovému limitu pro příspěvky už nestačil sdělit, že údajně nabízí městu rekonstrukci stávajícího zimáku. To se zatím ověřit nepodařilo.