Olomouc chystá nový krytý bazén. Pětadvacítku na kraji města

Nový pětadvacetimetrový krytý bazén by mohl během několika let vzniknout v areálu olomouckého aquaparku na okraji města. Po dobu rekonstrukce velké haly plaveckého stadionu by jej měly využívat zejména školy a sportovní kluby a v případě volné kapacity také veřejnost.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek