V letní části plaveckého stadionu v Olomouci zvedli celodenní vstupné pro dospělého návštěvníka o 20 na 115 korun. Zlevněné vstupné je letos 95 korun. Při vstupu po 16. hodině přijde pobyt dospělého na 90 korun a děti, studenti a senioři zaplatí 80 korun

„Letní areál aquaparku jsme zatím nechali beze změny. Ve vnitřním areálu se cena zvedla o dvacet korun,“ informoval hlavní manažer olomouckého aquaparku a plaveckého stadionu Dalibor Přikryl.

Přes rostoucí náklady na provoz se nebudou služby nijak omezovat. „Lidé si u nás zaplatí za kvalitu, kterou se naopak snažíme zvyšovat,“ zdůraznil Přikryl.

Ve venkovním Aktivity parku v olomouckém aquaparku letos nově doplnili hřiště o vyžití pro menší děti, konkrétně o „bahniště“ a další zajímavosti. Vstup na atrakce je v ceně pobytu v aquaparku.

Vstupné na koupaliště na Olomoucku - léto 2022

Plavecký stadion Olomouc

(letní areál po-ne 9-20 hod)

celodenní 115 Kč dospělý/ 95 Kč zlevněné, po 16. hod 90 Kč / 80 Kč

více info na webu

Aquapark Olomouc

(venkovní areál po-ne 9-19 hod)

celodenní 200 Kč dospělý/ 150 Kč děti 7-15 let, po 14. hod 160 Kč / 130 Kč

více info na webu

Šternberk - městské koupaliště

(po - ne 9-21 hod)

celodenní 80 Kč dospělý/ 50 Kč děti do 15 let, po 15. hod 60 Kč / 40 Kč

více info na webu

Litovel - městské koupaliště (koupací biotop)

(po - ne 9-19 hod)

celodenní 60 Kč dospělý/ 40 Kč děti do 15 let, po 17. hod 20 Kč za osobu

více info na webu

Uničov - městské koupaliště

(po - ne 9-19 hod)

celodenní 80 Kč dospělý/ 40 Kč děti do 15 let (do výšky "po rysku" zdarma), po 17. hod 50/20 Kč

více info na webu

Majetín - koupaliště

(po - ne 10-20 hod)

celodenní 80 Kč dospělý/ 50 Kč děti od 6 do 15 let, po 17. hod polovic

více info na webu

Paseka - koupací biotop

(po - ne 10-19 hod dle počasí)

celodenní 60 Kč dospělý/ 30 Kč děti od 3 do 15 let, po 17. hod 20 Kč za osobu

aktuální info na facebooku

Bělkovice-Lašťany - koupaliště

(po - ne 10-19 hod)

celodenní 110 Kč dospělý/ 60 Kč děti, po 16. hod 60 / 40 Kč

více info na webu

Lehátka zdarma i knížka na deku

Zdražit letos museli i na koupališti ve Šternberku. „O dvacet korun celodenní pobyt pro dospělého návštěvníka,“ počítal správce Josef Šuťák. Plné vstupné je zde 80 korun, od 15 hodin 60 korun, dítě zaplatí 50 korun, za půl den u vody pak rodiče vydají ještě o deset korun méně.

Více utratí za osvěžení u vody návštěvníci koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech. Celodenní vstup pro dospělého návštěvníka zvedli o 20 na 110 korun. Děti a senioři zaplatí 60 korun. „Zdražit jsme museli. Nebylo vyhnutí,“ reagoval starosta Bělkovic-Lašťan Tomáš Němčic.

Obec se snaží nabídnout na koupališti něco navíc. Nově mohou lidé využít ranního kondičního plavání od 7 do 9 hodin. „Od července je v neděli, v úterý a ve středu. Zájemci o kondiční plavání mají ráno volný bazén. Zaplatí dvacet korun,“ lákal starosta.

Další novinkou na Bělkovickém koupališti je možnost výpůjčky knihy z obecní knihovny až na deku. „Čtenář udělá objednávku knihy přes internet a druhý den ji bude mít k dispozici na koupališti. Dětský čtenář bude mít tuto službu během prázdnin zadarmo,“ informoval starosta.

Stavba koupaliště u Hluboček začne možná už letos. Jiné biotopy chystají novinky

S vyšším vstupným musejí počítat návštěvníci i v Litovli, kde je vyhledávaný koupací biotop. Rozdíl je ale minimální – 10 korun při celodenním pobytu dospělého návštěvníka. Ten nově zaplatí jen 60 korun. Snížené vstupné činí 40 zlevněné. Rodinné, což jsou dva dospělí a maximálně tři děti do 15 let, přijde o navýšení na 200 korun.

V Pasece, kde je další vyhledávaný koupací biotop, nechali loňské ceny. „Ceny energií máme zafixované i na příští rok, neměli jsme zásadní důvod zdražovat. Chceme, aby lidé chodili, a snažíme se jim nabídnout i něco navíc,“ zvala do Paseky starostka obce Lenka Niessnerová.

Dospělí zaplatí 60 korun a děti od tří do 15 let polovinu. Po 17. hodině přijde osvěžení v paseckém biotopu jen na 20 korun.

„Jako bonus navíc poskytujeme letos plážová lehátka zdarma. V minulosti jsme je pronajímali za dvacet korun. Stejně tak u nás mají návštěvníci k dispozici slunečník,“ připomněla novinku starostka.

V ráji rybářů nedaleko Olomouce vzniká koupací biotop

V červnových tropech narváno

Provozovatelé koupališť na Olomoucku se shodují, že i přes vyšší vstupné, bylo v horkých červnových dnech plno jako neměli už dlouho. Změny v ceníku neženou lidi do přírody. Navíc počasí umožnilo otevřít už v půlce měsíce.

„Teď v neděli bylo 560 lidí. Nádhera! Vloni byla maximální denní návštěvnost 600 osob,“ pochvaloval si v posledním červnovém týdnu správce koupaliště ve Šternberku, kde navíc musejí motorizovaní návštěvníci počítat s omezením kvůli stavbě mostu v Jívavské ulici. „Zaparkují kousek dál a dojdou si pěšky. Ani probíhající stavba nikoho neodrazuje. Voda je krásně čistá a osvěžující,“ doplnil správce Josef Šuťák.

Velká návštěvnost byla v červnu i v Bělkovicích-Lašťanech. V tropických dnech bylo plno. „Zdražení nepoznamenalo zájem lidí ani náhodou. Jsou u nás spokojení. Neslyšel jsem jediného člověka, který by řekl, že kvůli vyššímu vstupnému nepřijde,“ hodnotil přízeň starosta obce.