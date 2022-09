Plavecký bazén v Olomouci zdražil. V Bohuňovicích řeší, zda provoz udrží

Kdo si chce zaplavat na plaveckém stadionu v Olomouci, musí sáhnout o něco hlouběji do kapsy. Od 1. září zaplatí dospělý návštěvník za hodinu bez pěti korun stovku. V souvislosti s energetickou krizí se další zdražování v nejbližší době nechystá. Minimálně do konce letošního roku by měl platit stávající ceník i v aquaparku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Plavecký stadion Olomouc | Foto: Deník/Daniela Tauberová