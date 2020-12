Pro návštěvníky se zoologická zahrada uzavře už v pátek, brány zůstanou zavřené až do odvolání.

„Vydaná nařízení samozřejmě plně ctíme. Návštěvníkům děkujeme za podporu, kterou v časech uzavření zoo našim zvířatům poskytují převážně formou adopce. Jsem si však vědom současného stavu, který příznivý není a zcela jistě pro nás zůstávají tím nejzásadnějším zdraví a život všech obyvatel, bez ohledu na to, zda jsou našimi návštěvníky, či nikoliv. Všechno ostatní je druhořadé,“ sdělil ředitel zoologické zahrady Radomír Habáň.

S tím, co je v zoo nového, budou její pracovníci veřejnost seznamovat prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

Posledním provozním dnem plaveckého stadionu bude čtvrtek 17. prosince, kdy je otevřeno od 9 do 21 hodin. Kredity do čipových hodinek bude možné nakoupit na pokladně ještě v pátek od 9 do 17 hodin, bazén ani sauna už ale fungovat nebudou.

Od soboty nebude v provozu ani pokladna. Informace o termínu zahájení provozu s novým provozovatelem bude zveřejněna na webových stránkách plaveckého stadionu.

Kvůli pátečnímu přechodu do čtvrtého stupně protiepidemického systému se zavírají také všechna muzea a galerie. Muzeum umění v Olomouci dál na svém webu nabízí možnost on-line „procházky“ po stálých expozicích. S aktuálními výstavami bude zájemce o umění seznamovat prostřednictvím fotografií, videí a rozhovorů na webu i sociálních sítích.