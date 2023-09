O 100 procent vyšší poplatky a nové zóny. Olomouc reformuje politiku dlouhodobého parkování. Od pátku 1. září začala platit úprava v centru, tedy v existujících zpoplatněných zónách A a B. Od jara by měly nabíhat nové zóny C a D v dalších částech Olomouce, včetně sídlišť.

„V ulicích neustále přibývají auta, uliční prostor se nerozšiřuje a my chceme zajistit to, aby byli zvýhodněni při parkování obyvatelé, kteří v dané lokalitě bydlí, případně podnikají před těmi ostatními,“ poukázal náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti), do jehož gesce spadá rozvoj Olomouce.

"Dlouhodobý cíl je zajistit celkovou udržitelnost dopravního systému,“ vysvětloval změny v parkování.

Největší změnou od 1. září je zavedení elektronické evidence parkování. Má přinést výhodu rezidentům i abonentům, kteří už nebudou muset chodit pro parkovací kartu na magistrát a umisťovat viditelně za přední sklo vozidla „papírové“ oprávnění.

Nová elektronická parkovací karta pro dlouhodobé parkování v zónách A a B bude vázána v novém systému na registrační značku auta. Od 1. září již půjde vyřídit a zaplatit online: parkovacikarty.olomouc.eu.

Rozdělení placených parkovacích zón a oblastí v Olomouci - nové zóny C a D budou zavedeny postupně během let 2024-2025.Zdroj: MmOl

Stará karta platí dál

Důležitou novinkou je také to, že nově vydaná oprávnění nebudou platit v celé parkovací zóně, ale pouze ve vymezené oblasti.

Stávající zóna B se totiž k 1. září rozděluje na oblasti B1, B2 a B3. Důvodem je snaha redukovat zvýhodněné parkování jen na jedno místo, aby oprávnění neposkytovalo volné parkování ve velké části Olomouce.

„Pro ty, kteří dnes mají parkovací kartu, se nic nemění po dobu platnosti parkovací karty,“ sdělil k aktuálním změnám Pejpek.

Rezidenti a abonenti s platným oprávněním tedy nemusejí nikam spěchat. Teprve k datu ukončení účinnosti papírové karty se žadatelů o dlouhodobé parkovací oprávnění v zónách A a B, začnou týkat změny platné od 1. září.

„Zatím jim stačí jen ponechat papírovou kartu v autě na viditelném místě a novou elektronickou parkovací kartu začít vyřizovat v předstihu před uplynutím platnosti té stávající,“ upřesnila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Olomoucká MHD zdražuje, od 1. září stojí jízdenky víc

Nově vymezené oblasti B1, B2 a B3 jsou podle magistrátu navrženy s ohledem na přirozené hranice centra a přiměřený prostor pro nalezení volného místa k zaparkování.

Žadatelé ze zóny A (pěší zóna), kde je nedostatek parkovacích míst, si budou moci vybrat ještě jednu z oblastí v zóně B, aby se jim zvýšila šance na zaparkování.

Společně s rozdělením zóny B se od 1. září mění i ceny dlouhodobého parkování. Pro rezidenty se cena ročního oprávnění pro první auto zvedne o 100 procent - z jednoho na dva tisíce korun. Abonenti, tedy i podnikatelé v daném místě, nově zaplatí 12 tisíc korun.

„K výraznějšímu nárůstu dojde až u parkovného za druhé a další auto. V tomto případě zaplatí rezidenti 16 tisíc a abonenti 18 tisíc korun ročně. To se však vztahuje na osobu, nikoliv na domácnost. Členové jedné domácnosti si tak mohou auta či motorky rozdělit mezi sebe a za každé vozidlo zaplatí jako za první,“ vysvětlovala Radka Štědrá.

Pravidla ani ceny pro krátkodobé parkování návštěvníků v zóně A a B se od 1. září nemění. V pěší zóně a navazujícím béčku návštěvníci platí 100 a 40 korun za každou hodinu.

Oběd do 120 korun? I v centru Olomouce. A nejsou to blafy

Zóny C od jara

Novou parkovací politiku chce Olomouc zavádět po etapách. Ke stávajícím zónám A a B by měly přibýt i další lokality, kde se začne platit parkovné. Jak za krátkodobé, tak i dlouhodobé stání. Zóny C a D mají vznikat v celkem čtyřech fázích.

„Současný plán, který máme, počítá se spuštěním C zón ve východní části města, směrem k nádraží, k 1.dubnu. K tomuto termínu směřujeme přípravu všech informačních systémů, dopravního značení a dalších opatření, aby to do té doby bylo nachystané,“ avizoval náměstek Pejpek.

Půjde přibližně o oblast od třídy 17. listopadu po Hodolanskou, kde by motoristé s trvalým bydlištěm měli platit 600 a podnikatelé pak 12 tisíc korun za první automobil.

Déčka na sídlištích od podzimu

Zpoplatněna budou podle navrženého scénáře následně – D2 až D4 od října příštího roku a D5 a D6 od února 2025 - všechna velká sídliště na západě a jihu.

V oblastech D1 až D6 se počítá s regulací od neděle do čtvrtka v době od 17 do 6 hodin.

Částka byla stanovena na 100 korun pro rezidenta a 12 tisíc pro abonenta.

Průtah od Hoteláku po Pražskou zaškrtí velká oprava. O uzavírce se jedná

Kritika motoristů i opozice

Nová parkovací politika čelí kritice motoristů a olomoucké opozice, která již dříve varovala před přenesením zátěže do míst bez regulace, kde nebude parkování zpoplatněno. Poukazuje opakovaně na nutnost vybudování záchytných parkovišť a parkovacích domů.

„Žádná parkovací místa navíc bezprostředně nepřinese. Jenom budete platit tam, kde to doteď bylo zdarma. Třeba si návštěvu města rozmyslíte a dáte přednost nákupním centrům. Druhé auto přepíšete na manželku. Vydržíte nadávání kolegů, kteří bydlí v okolí a mají problém se dostat do práce. My ve Spolu máme za to, že by se tenhle záměr měl odložit a domyslet,“ poukázal v Olomouckých listech například Jan Holpuch, zastupitel za opoziční za SPOLU.



Společně se zaváděním parkovací politiky v Olomouci vznikl fond mobility, kam město sáhne pro peníze na vybudování nových parkovacích kapacit.

„Tam směřují veškeré peníze vybrané za parkování v Olomouci. Z fondu pak bude město hradit například výstavbu nových parkovacích míst a domů, cyklostezek, autobusových zastávek nebo dalších dopravních investic, které přinesou vyšší bezpečnost a komfort v dopravě,“ upřesnila mluvčí radnice.

Kompletní informace o změnách v parkování v Olomouci jsou k dispozici na speciálním webu parkovani.olomouc.eu.

Nejčastěji kladené otázky:

Když se mi porouchá vozidlo, v autoservisu mi dají náhradní, ale s jinou registrační značkou. Jak se budou řešit tyto případy?

Systém umožňuje on-line zaevidování náhradního vozidla, a to bez nutnosti návštěvy úřadu, a to až 2x do roka vždy na maximálně 20 dnů. Pokud však bude překročena jedna z uvedených podmínek, bude nutné schválení požadavku pracovníky úřadu.

Jak je to s parkováním motocyklů?

Motocykl je dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, motorovým vozidlem a tudíž se na něj vztahují stejné podmínky jako na každé jiné motorové vozidlo.

V případě rezidenta se ovšem parkovací oprávněné pro motocykl nezapočítává do celkového počtu vydaných rezidentních oprávnění. To znamená, že při zaregistrování motocyklu a prvního automobilu se oba považují za první vozidlo.

Odkdy platí oprávnění?

Obecně platí, že počátek platnosti rezidentního či abonentního parkovacího oprávnění je možné zvolit libovolně, platí však nejdříve po ověření platby. V případě návštěvnického oprávnění platí potvrzením platby.

Jak je to s parkováním přívěsných vozíků?

Přívěsný vozík zabírá podobný prostor jako vozidlo. Pokud s přívěsným vozíkem parkujete v regulované oblasti, je nutné za něj uhradit poplatek za parkování (přes parkovací automat v zóně B nebo přes aplikaci, on-line parkovací automat nebo formou SMS). V případě, že jste rezident či abonent a potřebujete vozík parkovat v regulovaných oblastech dlouhodobě, můžete si na něj vyřídit parkovací oprávnění. Cena je jako za běžné vozidlo.

Jak se parkování kontroluje?

Parkovací oprávnění je vázané na registrační značku vozidla. Monitoring probíhá prostřednictvím speciálních vozidel s kamerami a strážníků Městské policie Olomouc.

Jak je to s parkováním elektromobilů a hybridů

V rámci zón placeného parkování je na elektromobily, hybridy či jakákoliv jiná vozidla poháněná alternativním palivem v rámci systému parkování pohlíženo stejně, jako na vozidla s klasickým spalovacím motorem. Důvodem je, že vozidlo zabírá parkovací stání nezávisle na tom, jaký má pohon.

Jak bude naloženo s poplatky, které se za parkování vyberou?

Vybrané peníze budou dále vhodně investovány do rozvoje parkovací a dopravní infrastruktury města.

Zdroj: MMOl