„Chápu, že když člověk bydlí v centru, je to složitější. Pak ale ti, kteří nám místa dočasně zabírají a jdou na nějakou akci nebo si někam posedět, mají platit také. V sobotu je to totéž. V Olomouci se pořád něco děje a turistů sem jezdí hodně. Komfort ale nemá být zdarma. Se sousedy se bavím a jsou naštvaní. Nová parkovací politika města nám zatím přinesla jen zdražení rezidenční karty. Podporuji, aby se ve všední dny i o sobotách zpoplatnění nedržitelů karet prodloužilo. Takový postup je logický a spravedlivý,“ poukázala šedesátnice žijící u Červeného kostela.

Lidé bydlící v širším centru Olomouce by uvítali, kdyby se nutnost platit za parkování pro návštěvníky prodloužila například do 22. hodiny. Jejich požadavek na omezení bezplatného parkování už se dostal na magistrát i k vedení města.

V centru Olomouce se nyní za krátkodobé parkování platí pouze ve všední dny od 8 do 18 hodin.

„Tlak na to, aby byl interval posunut minimálně do 22. hodiny, ideálně na 24 hodin denně, je značný. Zóny A i B, co jsou v provozu, nejsou přínosem pro rezidenty, protože ti opět nemají kde zaparkovat. Do centra jezdí lidé hodně, od 18. hodiny zde parkují zadarmo, a tím pádem se neuvolní místa rezidentům,“ potvrdila tlak místních na změnu Magdaléna Vanečková, předsedkyně Komise městské části Olomouc-střed.

Komise, která je poradním orgánem Rady města Olomouce, už pozvala na jednání kompetentní úředníky magistrátu a návrh poznačila do zápisu.

„Ano, požadavek jsme dostali. Je předkládán řídícímu výboru,“ reagoval Martin Luňáček z odboru strategie a řízení, který se zabývá parkovací politikou.

Zvýhodnění místních

O návrhu, pakliže by mělo být přikročeno ke změně doby placeného parkování pro krátkodobé stání, by musela rozhodnout rada města.

„Byl by to nějaký druh zvýhodnění místních, který by si určitě zasloužili. O podnětu vím. Budu ho nyní řešit a budu se snažit jej v brzké době předložit do rady města,“ uvedl náměstek primátora pro strategie a rozvoj města Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Kromě průběžného vyhodnocování stávajících opatření Olomouc řeší také přípravy spuštění nových parkovacích zón s označením C a D, které bylo odsunuto na příští rok. Důvodem byly nedostatky automatizovaných informačních systémů. Poukázaly na ně výsledky odborného posudku, který si radnice zadala u České parkovací asociace.

Zatímco lidé dojíždějící do Olomouce nyní mohou dál parkovat na většině území města zdarma, obyvatelé oblastí s výrazně nedostačující kapacitou parkovacích stání si budou muset na regulaci počkat.

Nové parkovací zóny C a D mají navázat na první změny z loňského září, kdy se změnila pravidla pro rezidenty v zóně B.

