Nově by ve městě měly vzniknout čtyři zóny s odlišnou dobou zpoplatněného parkování a různou výší parkovného. Návrh parkovací politiky pro Olomouc je připravený a lidé si jej už mohou prohlédnout na webu Spokojená Olomouc.

Návrh nové parkovací politiky vznikl mimo jiné kvůli problémům s parkováním v centru města a na sídlištích, která byla v 70. a 80. letech minulého století budována pro úplně jiný stupeň automobilizace.

„Problémy se dlouhodobě projevují zejména na hranici zóny placeného parkování, kde nechává auta velké množství řidičů, kteří míří do centra a nechtějí za parkování platit. Z toho vzniká obrovský přetlak parkujících aut v ulicích blízko centra a s tím logicky i nespokojenost rezidentů,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Největší navrhovanou změnou je rozdělení města do čtyř zón, kde budou platit různá pravidla parkování. Kromě pěší zóny a stávající zóny placeného parkování v historickém centru vznikne nová zóna nazvaná širší centrum a nová zóna sídliště.

„Zlepšit situaci by mělo pomoci zavedení zóny C v širším centru a rovněž navržená zóna D zahrnující sídliště. Tím vznikne větší pravděpodobnost pro zaparkování aut rezidentů v blízkosti bydliště,“ popsal budoucí koncepci Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Dražší centrum i pro rezidenty

Zóny by měly být rozděleny do několika oblastí s různou dobou zpoplatnění a odlišnou výší sazeb parkovného.

Podle návrhu by se například v pěší zóně a v historickém centru mělo nově platit parkovné v pracovních dnech v době od 8 do 18 hodin, zatímco nyní je to od 9 do 18 hodin. V zóně nazvané C - širší město (nyní zdarma) by se mělo platit za parkování v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. Zóna D – sídliště (nyní zdarma) by byla v pracovních dnech zpoplatněna v době od 17 do 6 hodin.

Za parkování v pěší zóně (zóna A) by se podle návrhu mělo místo současných 30 korun platit sto korun za hodinu.

Sazba v historickém centru (zóna B) by se měla zvýšit ze současných 30 korun za hodinu na 40 korun.

V zóně širší město (zóna C, nyní zdarma) by se mělo za hodinu parkování platit 20 korun a na sídlištích (zóna D) 10 korun, u obou těchto zón návrh počítá s první hodinou zdarma.

Na Svatém Kopečku by se sazba za parkovné zvýšila ze současných 70 na sto korun s omezením doby parkování na maximálně šest hodin.

Dlouhodobá parkovací karta pro rezidenta by v zónách A a B nově přišla na dva tisíce korun, v zóně C na 600 korun a na sídlištích na 100 korun ročně.

Podrobné informace jsou na webu spokojena.olomouc.eu/parkovaci-politika.

Nový fond mobility

Společně s novou parkovací politikou vznikne v Olomouci také nový fond mobility, kde se budou shromažďovat všechny peníze vybrané za parkovné. Město z něj bude platit nová parkovací místa a investice, které budou zvyšovat bezpečnost v dopravě.

„Pouze ekonomicky udržitelný systém parkování města Olomouce je cestou vpřed, zároveň umožní obyvatelům mít bezpečnější a atraktivnější veřejné prostory ulic města,“ dodal primátor Miroslav Žbánek.

Veřejná projednávání nové parkovací politiky jsou naplánována na úterý 14. a středu 15. září v 17 hodin. Místo zatím není určeno, ale bude zveřejněno s dostatečným předstihem.