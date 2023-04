Kdo má rád speciály z malých pivovarů, ten dostane v Olomouci nové lákadlo. Od neděle 30. dubna otevírá nový řemeslný pivovar Twinberg s útulnou pivnicí a letní zahrádkou. Hostům nabídne šest druhů piva z vlastní produkce a domácí kuchyni.

Řemeslný pivovar Twinberg v Olomouci nabídne i pivnici s letní zahrádkou. Manažerka pivovaru Jana Joukalová | Foto: Deník/Magda Vránová

Pivovar si vybudoval zázemí i s posezením pro hosty v olomoucké čtvrti Řepčín, nedaleko od cyklostezky od Moravských železáren na koupaliště Poděbrady.

První pivní speciály pod značkou Twinberg měli lidé možnost ochutnat už v loňském roce.

„Fungovali jsme jako takzvaný létající pivovar. Podle naší receptury pro nás pivo vyráběl jiný pivovar a my jsme je dodávali několika zdejším podnikům. První várku jsme v nových prostorách v Řepčíně uvařili koncem letošního února,“ vzpomněl sládek Vlastislav Kubíček.

Moderní trendy a chutě

Nový řemeslný pivovar zákazníkům nabízí tradiční desítku a dvanáctku ležák a spoustu speciálů, které chce během roku obměňovat.

„V nabídce je například jedenáctka Mandarín, což je ležák chmelený aromatickými chmely a chuťově se blíží pivům typu Ale. Pak máme základní řadu svrchně kvašených piv s názvy Frida, Sherlock a Amelie. Ta jsou pojatá podle posledních trendů tuzemských minipivovarů,“ popsal Vlastislav Kubíček.

Velmi rád zkouší různé pivní novinky a speciály, naprosto zásadní je pro něj vysoká kvalita vstupních surovin.

„Všechno máme ve špičkové kvalitě. Mým cílem je dělat výborné, čisté pivo a držet se v kategorii piv, která opravdu stojí za to ochutnat. Mám za sebou několik let zkušeností s vařením piva doma, v létajícím pivovaru i minipivovarech. Jsme moderní podnik, děláme věci, které teď opravdu ´frčí´. Na léto nabídneme ovocné ´kyseláče´, hosté se rozhodně mají na co těšit,“ dodal sládek.

Otvíračka a plány na letní akce

Řemeslný pivovar se v Řepčíně otevře v neděli 30. dubna a návštěvníci kromě pivních speciálů ochutnají také dobroty z kuchyně.

„Budeme mít domácí paštiku, sele na rožni nebo žebra. Na čepu máme minimálně šest druhů piva. Klademe důraz na lokální suroviny a místo limonád nabídneme mošty z Mezic nebo nápoje připravené z regionálních sirupů. Na rozjezd podniku se moc těšíme, všichni to děláme srdcem a věříme, že u nás lidé budou spokojeni a podpoří nás,“ uvedla manažerka Jana Joukalová s tím, že v areálu budou během léta probíhat koncerty a kulturní akce.

Počítá se také s úpravami venkovních ploch, postupně tam vznikne ohniště, pergola a dětské hřiště.