O tom, že jsou ve Velké Bystřici stovky let staré pivovarské sklepy se ředitel pivovaru Tvarg David Kapsia dozvěděl před časem od tamního starosty Marka Pazdery a místostarosty Ivo Slavotínka. Plánoval tehdy rozšířit minipivovar Kosíř, v Drahanovicích chtěl přistavět nové budovy a na tento záměr už měl hotovou studii.

„Prostory někdejšího pivovaru a krásné historické sklepy mě ale uchvátily natolik, že jsem od původního záměru ustoupil. Nový pivovar jsme rozjeli ve Velké Bystřici, vrátili jsme tím vaření piva na místo, kde už se v minulosti vařilo. Zároveň teď jsme druhým místem v České republice, kde se vyrábějí tvarůžky. Od začátku jsem věděl, že tady budeme dělat nejen pivo, ale i tvarůžky, které k pivu patří,“ vzpomněl David Kapsia.

Výhodou velkobystřických sklepů je podle něj také vhodná lokalita, bohatý kulturní život ve městě, blízkost dálnice i cyklostezek nebo nedalekých lyžařských areálů.

V historických sklepeních je ideální teplota i vlhkost pro pro zrání tvarůžků. Pustit se do jejich výroby ale nebylo jen tak, protože v celé České republice je jen pět odborníků, takzvaných tvarohářů.

„Máme jednoho z nich, postupně nás do výroby zasvěcuje. Suroviny i tvarůžky mají různé vlastnosti a je to všechno ´věda´, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Už se dostáváme do stadia, kdy nám tvarohář vše předává a my od něj nasáváme informace jako houby. Z ohlasů našich zákazníků máme radost. Lidé nám píší, že jim naše tvargle připomínají tvarůžky, které jedli v mládí. Jsem moc rád, že zákazníci naši práci ocení. Pohladí to na duši a žene nás to zase dál,“ popsal ředitel pivovaru Tvarg.

Plánů na další rozvoj pivovaru má spoustu. V červnu začala u pivovaru fungovat letní zahrádka, kde nechybí ani minichmelnice. Zároveň probíhají stavební práce na nové pivovarské restauraci.

Dokončená už je speciální místnost pro exkurze a ochutnávky, na druhou polovinu září se v místním parku připravuje festival Tvarglfest. Mimoto se časem rozšíří také sortiment produktů pro zákazníky.

„Pracujeme ještě na vlastní pekárně. Zákazníkům chceme k našemu pivu a tvarglím nabídnout také čerstvý řemeslný chléb. Jsem hanácký patriot. Potravinářské firmy na Hanou vždycky patřily, mají tady dlouhou tradici a my na ni chceme navázat,“ dodal David Kapsia.

Co je tvarůžek



Na tvargle z Velké Bystřice se používá výhradně český tvaroh od dvou výrobců, míchá se v různém poměru. V pivovarských sklepích pak tvarůžky zrají od 28 do 40 dnů. Odpověď na otázku, kdy je tvarůžek správně vyzrálý, není jednoduchá.



„Pro každého je to něco jiného. Definice tvarůžku z roku 1966 ale hovoří o tom, že je to bronzový až zlatavý kulovitý kousek sýra s malým tvarohovým srdcem uvnitř. Po rozkrojení má tedy být vidět malý kousek tvarohu. Naším cílem je vzdělávat zákazníky, aby věděli, že tvarůžek má mít tvarohové srdce a nejlépe chutná hodinu po vytažení z lednice, kdy už dosáhne teploty osmnáct stupňů Celsia. Kdo si tvarůžky v lednici uloží do takzvané nulové zóny, nemůže počítat s tím, že mu tam dozrají, protože k tomu potřebují vyšší teplotu,“ vysvětlil ředitel pivovaru Tvarg David Kapsia.