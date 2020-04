Kvůli pandemii Covid-19 mu vyschly pípy v obou pivovarských hospodách, které v polovině března zavřelo vládní nařízení proti šíření nového koronaviru. Zapomenout mohou zřejmě i na příjmy z různých festivalů a dalších větších událostí pro veřejnost. Vláda prodlužuje stav nouze a hromadné akce plánuje povolovat jako jedny z posledních.

Provozovatelé Pivovaru Jadrníček tak alespoň zprovoznili výdejní okénko. Lahvové pivo kompletní nabídky prodávají sedm dní v týdnu.

I sváteční čokoládový ležák, který jindy před Velikonocemi tekl v hospodách v Náměšti na Hané a Olomouci proudem. Tmavá dvanáctka navíc letos vyhrála cenu na pivním festivalu.

„Zákazníkům nabízíme tento velikonoční speciál aspoň v láhvi. Točené je točené, ale bohužel,“ zvedl Luboš Jadrníček plastovou láhev s vinětou čokoládové barvy.

Jadrošův den nebude

Výrobu piva přerušili před třemi týdny. Od té doby vyčkávají, co přinesou nová rozhodnutí vlády. Přitom výroba měla jet právě v těchto dnech naplno. Při současném počasí by prodali čtyřicet sudů za týden.

„Teď jsme na nule. Zachraňují nás pouze tyto láhve,“ ukazoval nabídku na stole.

Pivovar zřejmě může zapomenout na značnou část příjmu z festivalů a dalších větších událostí pro veřejnost. Nebudou.

„Festivaly a slavnosti, kde jsme měli mít stánky, vše odřekly. Jadrošův den, který pořádáme v Náměšti, nebude,“ vyjmenovával Luboš Jadrníček dopady.

Udržet hospodu v Olomouci

Majitelé pivovaru se snaží udržet i pivovarskou hospodu v Olomouci, kde jednají s pronajímatelem nebytových prostor o odpuštění nájemného po dobu nouzového stavu, kdy hospoda nefunguje.

„Je vstřícný. Musíme to vydržet a vydržíme, i když to není jednoduché, ale to pro nikoho. Věříme, že fanoušci na nás nezapomenou a přijdou o Velikonocích na jedno točené do kelímku,“ vzkázal vyznavačům zlatavého moku.

Čtvrtina padne?

Vláda v úterý znovu požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, a to o 30 dnů.

Pivovary, stejně jako další odvětví, se potýkají s propadem tržeb od poloviny března.

Podle Českomoravského svazu minipivovarů jsou právě malé pivovary v ohrožení. Jeho předseda Jan Šuráň pro server Aktuálně.cz uvedl, že část krizi neustojí.

Odhadl, že čtvrtina ze zhruba 500 minipivovarů zavře nebo majitelé podnik prodají.