V Olomouci, kde vodu dodává Moravská vodárenská, se od Nového roku cena vodného a stočného zvedne o dvě koruny na 87 korun na kubík. Čtyřčlenná domácnost si tak meziročně připlatí 260 korun.

Ve Šternberku, kde pitnou vodu distribuuje VHS Sitka, se cena za kubík vodného a stočného zvedne o pět korun.

„Společnost Moravská vodárenská bude na Olomoucku ve všech provozovaných oblastech od 1. ledna 2020 uplatňovat cenu vodného ve výši 35,00 Kč/m³ a stočného ve výši 40,66 Kč/m³ Celkem za vodné a stočné zaplatí domácnosti 75,66 Kč/m³,“ informovala mluvčí společnosti Markéta Bártová. Cena je uvedena bez DPH, s DPH ve výši 15 procent činí 87,01 korun.

K navýšení ceny meziročně došlo podle Bártové vlivem zvýšení nákladů a nájemného o inflaci.

„Z nadiflačních vlivů se v nákladech projevuje změna legislativy, tj nová platba za vody z odlehčovacích komor kanalizace,“ informovala.

Spotřeba přestala klesat

Společnost Moravská vodárenská, která ve stotisícové Olomouci provozuje a udržuje veřejnou vodovodní síť a kanalizaci, letos zaplatí za nájem infrastruktury 156,4 milionu korun, což je o 21 milionů korun více.

Pro rok 2020 byla minimální cena nájemného stanovena na 157,8 milionu korun. Město musí 60 procent vracet do oprav a údržby infrastruktury.

Spotřeba vody na Olomoucku podle dodavatele přestala klesat. Tento trend z minulých let se zastavil. Naopak meziročně nepatrně vzrostla.

„Ano, spotřeba vody mírně vzrostla, dosáhla již úrovně roku 2016,“ sdělila Deníku Bártová.

Ceny Moravská vodárenská 2020 (Kč/m³)

Olomoucko 87,1

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty (vodné) 45,08

Křelov-Břuchotín 77,14

Prostějovsko 93,57

Zdroj: Moravská vodárenská



Ceny VHS Sitka od 1. ledna 2020 (Kč/m³)

Šternberk, Babice, Lužice, Hlásnice 75,90 (72,60 - od 1. května s DPH 10 %)

Mladějovice, Komárov, Řídeč 70,15 (67,10)

Štěpánov, Liboš 70,15 (67,10)

Újezd 70,15 (67,10)

Zdroj: VHS Sitka



Ve Šternberku o pět korun

Cena půjde nahoru i na Šternbersku, kde pitnou vodu upravuje a dodává VHS Sitka. Domácnosti zde neplatí takzvanou solidární cenu, stejnou na všech spotřebištích, ale cena se liší na každém souboru obcí podle výše nákladů - do budoucna však společnost plánuje cenu sjednotit.

Nejvíce si v příštím roce připlatí domácnosti třináctitisícového Šternberku, kde letos na vodném a stočném v součtu vynakládají 70,15 korun za metr krychlový.

„O pět korun, dvě koruny vodné a tři koruny stočné,“ informoval ředitel VHS Sitka Antonín Kostrůnek.

Nejméně vynaloží za odběr pitné vody z veřejné sítě v Šumvaldu a Újezdě.

„Dlouhodobě jsme nijak výrazně nezvedali cenu vodného a stočného, v posledních letech jsme jednou zvedli stočné o jednu korunu, jinak jsme drželi stejné ceny," vysvětloval Kostrůnek nárůst ve Šternberku, který je pro společnost klíčových spotřebištěm.

"Snažili jsme se s příjmy vystačit, ale vstupy se zdražují každoročně výrazně. Nejde však jen o náklady, ale i o generování přiměřeného zisku a hotových prostředků pro další rozvoj společnosti,“ doplnil.

VHS Sitka chystá několik významných investičních projektů, které bude realizovat jako vlastník infrastruktury. Ze zvýšené ceny vodného a stočného bude šetřit například na úpravnu kalů v areálu čistírny odpadních vod. Stát bude několik desítek milionů korun. V přípravě je také výstavba nového vodojemu za 20 milionů korun v Moravské Huzové, který by se měl začít stavět už v příštím roce.

Jak ušetřit v domácnosti za vodu?

Koupání

Při jedné koupeli v průměrně velké vaně se spotřebuje 100 litrů, v případě rohové i 200 litrů. Jedna koupel při cenách v Olomouci přijde na 8,70 korun. Pokud by se ve čtyřčlenné domácnosti koupali dospělí jednou týdně a děti dvakrát, a všichni si napustili plnou vanu, za tento „komfort“ zaplatí rodina ročně 2714 korun. Pokud by si všichni pouze zvykli zaplnit vanu do poloviny, úspora by byla znatelná.

Sprchování

Při pětiminutovém sprchování klasickou sprchou se spotřebuje kolem 60 litrů. Ještě větší úsporu vody by přineslo zakoupení úsporné sprchové hlavice se spotřebou i pod 10 litrů za minutu - běžnou hlavicí proteče jednou tolik. Čtyřčlenná rodina by mohla za rok uspořit kolem 25000 litrů pitné vody, tedy 2175 korun. Neúspornější sprchová hlavice na trhu s cenou 999 korun zajišťuje průtok 5,75 litrů za minutu.

WC

Obvyklá nádržka má objem 10 litrů. Každé spláchnutí v olomouckém paneláku tedy stojí 87 haléřů. Při 10 použitích toalety denně v rámci čtyřčlenné rodiny je to 8,7 korun, ročně pak domácnost spláchne 3167 korun. Při volbě moderního záchodu s dvojím splachováním s průtokem tři nebo šest litrů mohou být úspory v čtyřčlenné domácnosti kolem třech tisíc korun.

Praní prádla

Zatímco staré pračky při každém praní spolykají až 100 litrů vody, moderní pomocník si s prádlem poradí v rámci jednoho cyklu na 40 stupňů se 40 litry vody. Na jednom praní tak lze ušetřit zhruba 50 litrů pitné vody a pokud domácnost pere třikrát týdně, je to za rok 7,8 kubíků vody, což je přes 670 korun.

Myčka

Během ručního mytí ve dřezu se podle odborníků běžně spotřebuje 15 až 20 litrů vody. Moderní úsporná myčka si vezme na jeden cyklus kolem 9 litrů. Při mytí čtyřikrát týdně je roční spotřeba 1872 litrů.