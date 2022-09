„Jednoznačně je většina lidí proti. Ze starší generace všichni,“ je přesvědčen Pavel Simon ze spolku Příroda kolem nás.

„Hlavně kvůli spodním vodám a jejich možnému ohrožení. Jsme na písčitém podloží, riziko je značné,“ poukázal.

Vadí hluk a provoz

Olomoucký deník oslovil několik občanů a referenda se rozhodně chtějí zúčastnit. Věří, že odezva bude velká.

„Bydlím v posledním domě pod kostelem, při povodní v roce 1997 se k nám tlačila spodní voda. Pokud by bylo jezero tady, byli bychom tehdy po okna pod vodou. Rozšíření těžby odmítám i kvůli hluku,“ argumentovala například Helena Kreuzziengerová.

Proti rozšíření těžby štěrkopísku byť o jediný hektar je také Jarmila Pospíšilová.

„Bydlím na konci Nákla, kde se už nyní těží. Ať si někdo přijde poslechnout to pískání těžební lodě u nás na dvoře. Ráno otevřu okna, vyvětrám, a hned je zavřu, ať máme klid,“ stěžovala si.

„O prázdninách se některé dny nedalo přejít silnici. K vodě mířilo auto za autem. A když se chceme vykoupat my? Pěšky ani na kole po silnici nemůžu, to je o život, pokud pojedu autem, musím zaplatit stovku, stejně jako lidi z Olomouce. Žádná úleva,“ poznamenala seniorka.

Doprava by vedla mimo obec

Přesun těžební techniky do části nově stanoveného dobývacího prostoru, který se nachází na druhé straně silnice spojující Náklo a Lhotu nad Moravou, plánuje společnost Cemex.

Současná plocha nového těžebního území má být podle mluvčího firmy Vesselina Barlieva 20 hektarů z původních 121.

„Stáhli jsme se co nejdále od zastavěného území. Doprava by vedla úplně mimo obec. Nebudeme zasahovat do života obce. Obavy jsou přehnané,“ reagoval mluvčí společnosti.

Sledování hydrogeologických poměrů v okolí probíhá od roku 2012, kdy byla zpracována Hydrogeologická studie vlivu těžby v navrhovaném DP Náklo I na podzemní vody, která řešila i návrh monitoringu pohybu hladiny podzemních vod.

„Pravidelná měření byla zahájena v roce 2019. Dále se také sleduje kvalita vody,“ ubezpečoval mluvčí Cemexu.

Poukázal na to, že obec Náklo měla a má možnost být účastníkem všech kroků v rámci povolovacího procesu hornické činnosti.

Cemex chystá na sobotu 10. září Den otevřených dveří, kde chce obyvatele Nákla důkladně seznámit se svými podnikatelskými záměry.

