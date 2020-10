ODS měla v uplynulých volbách čtvrtý nejlepší výsledek v regionu a získala sedm mandátů.

„Budeme jednat s koalicí Piráti a STAN i se Spojenci. Další schůzka proběhne už ve třech,“ potvrdil Deníku Zácha.

Rozhodnout by se mělo co nejdříve. „Nebudeme to zdržovat,“ ujistil.

Toto rozhodnutí vítá lídr Pirátů Josef Suchánek.

„Je to pozitivní krok vpřed. Je potřeba celou tu věc posunout dál, proto jsme přijali návrh ODS na sobotní jednání,“ prozradil.

Suchánkovi se tak splní přání, o kterém mluvil ve středu po setkání s ODS. Totiž aby na další společné schůzce už byli přítomní i zástupci Spojenců.

V případě, že by se tyto subjekty dohodly, měly by v zastupitelstvu 32 z celkového počtu 55 křesel. V opozici by tak skončilo hnutí ANO, které krajské volby vyhrálo a rovněž nevylučovalo spolupráci s ODS.

„Uvidíme, jak ta jednání dopadnou. Podle toho se zařídíme. Jsme stále připraveni jednat s kýmkoliv,“ reagoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk v pátek odpoledne.

Zastupitelé z ANO a ODS by však společně netvořili většinu. Potřebovali by na svou stranu zlanařit ještě někoho.

V uplynulých dnech se nejčastěji spekulovalo o vytvoření koalice s SPD. Tuto možnost ale odmítli občanští demokraté po úterním jednání krajské rady.

Menšinová koalice by tak musela hledat podporu u dalších politických subjektů.