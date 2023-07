Obří vesmírná tělesa budou k vidění na Korunní pevnůstce

Obří modely vesmírných těles a promítání filmu Vědkyně vs. věda si může ve čtvrtek 20. července večer užít každý, kdo vyrazí do olomoucké Korunní pevnůstky. V rámci programu bude také otevřena expozice s názvem Do historie!.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Obří modely vesmírných těles budou k vidění v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci | Foto: Pevnost poznání