Za cedulí Petříkov se po obou stranách silnice rozkládají odstavné plochy. Dál vede úzká asfaltka. Ještě než se začne vinout mezi domy, stojí na okraji cesty závora. Zbytky bednění u betonové patky prozrazují, že je zde osazena čerstvě.

„Teď je do Petříkova od sedmi do sedmnácti hodin zákaz vjezdu všech motorových vozidel kromě lidí, kteří tam mají nemovitosti. Ti od nás mají vystavené povolenky,“ řekl starosta Ostružné, pod níž Petříkov spadá, Roman Roušal.

Instalací závory vyvrcholily problémy, kdy zejména běžkaři parkovali s auty po vesnici, kde se dalo. Mnohdy i v místech, kde se nedalo. Petříkov je sevřený v hlubokém údolí a míst k odstavení vozu je zde poskromnu. Problémy se špatně parkujícími auty naznačují i cedulky, které se nachází u řady domů a chat.

„Lidé kolikrát zaparkovali tak, že se nedalo projet. Jeden nechal auto stát do cesty, druhý si stoupl z druhé strany a už jste tam projel akorát tak na sněžném skútru, a to ještě musel být jednolyžový,“ popsal Roman Roušal.

Přestupky řeší policie

Dopravní situaci v Petříkově od začátku roku řeší i Policie České republiky. „Nejen o víkendech, ale také v týdnu do Petříkova a okolí zajíždí na kontroly policisté z jesenického dopravního inspektorátu, ale také policisté z obvodního oddělení,“ popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Například během dvou víkendů policisté v okolí Petříkova a sousední Ramzové řešili tři desítky přestupků. Zástupci policie se ve snaze najít řešení situace sešli s představiteli místní samosprávy. „Obec poté přistoupila k instalaci závory doplněné zákazovou značkou s výjimkou zajištění dopravní obslužnosti a vjezdu na povolení obce. Činnost kolem tohoto opatření je zajišťována obcí,“ doplnila mluvčí Vybíhalová.

Jak to má fungovat ukáže čas

Omezení platí v období od patnáctého prosince do patnáctého dubna prozatím tři roky.

„Někomu se to líbí, někomu z tamních podnikatelů se to nelíbí. Nicméně udělal jsem s nimi schůzku a podnikatelé si sami mezi sebou řeknou, jaký režim by navrhli. Příští rok to může být trochu jinak, ale musí se domluvit. Navrhovali i nějakou informační tabuli, kde by bylo uvedeno, kolik je kde volných míst k parkování,“ dodal Roman Roušal.

Problémy i na Rejvízu

Petříkov není jedinou lokalitou v Jeseníkách, která se potýká s velkým množstvím aut odstavených turisty. Obdobný problém řeší například na Rejvízu.

„Ve špičkách je to opravdu problém. Občas je to i nebezpečné,“ potvrdil obyvatel Rejvízu Apostolos Joanidis.

Problém je na Rejvízu dlouhodobý, situace se ale ještě zhoršila letos po uzavření jednoho z odstavných míst. To zachytávalo asi třetinu aut. Řidiči tak v exponovaných časech parkují, kde se dá. „Místy i nebezpečně. Někdy i znemožňují průjezd integrovaného záchranného systému,“ dodal Apostolos Joanidis.

Starosta Zlatých Hor Milan Rác potvrdil, že lidé parkovali na rozšířené cestě v místě, které je nyní využíváno k manipulaci a nakládce dřeva.

„Je tam záměr na výstavbu parkoviště, ale nejprve je třeba provést změnu územního plánu. Investorem by byly arcibiskupské lesy, které tam mají pozemky,“ řekl starosta Rác.

Místní samospráva parkovací plochy na Rejvízu nemá, provozují je soukromníci. Obdobná situace je i v Petříkově.