Reportérka Petra Procházková bude debatovat v Olomouci. Nejen o Putinovi

O Putinovi, který ji vyhnal z Ruska, a o chybách, které válečný zpravodaj udělá jenom jednou. Oceňovanou novinářku a humanitární pracovnici Petru Procházkovou pozval rektor Univerzity Palackého (UP) Martin Procházka do nového dílu univerzitních „debatních procházek“. Beseda se uskuteční v úterý 4. června od 16 hodin v aule Pedagogické fakulty UP.

Procházka s.... Rektor UP Martin Procházka si pozval do nového cyklu debat válečnou reportérku Petrou Procházkovou | Foto: Deník/Daniela Tauberová