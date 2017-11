Petr Pithart dostal v Olomouci Pelikána a objal se s Hradílkem

FOTOGALERIE / Český politik a právník Petr Pithart v úterý v Olomouci převzal cenu Pelikán. Tu uděloval dvouměsíčník Listy už počtrnácté.

„Považujeme Petra Pitharta za ctitele a obhájce občanského dialogu,“ řekl během slavnostního udílení Tomáš Tichák, redaktor Listů.

Pogratulovat přišel laureátovi i Tomáš Hradílek, který skončil 19. listopadu v nemocnici kvůli hladovce. Tu držel na protest proti kandidatuře Miloše Zemana na post prezidenta.

Petr Pithart i Tomáš Hradílek jsou signatáři Charty 77.

Petr Pithart

Čerstvý držitel Ceny Pelikán za rok 2017 Petr Pithart se narodil 2. ledna 1941 v Kladně. V roce 1962 absolvoval s vyznamenáním právnickou fakultu v Praze, kde posléze působil jako odborný asistent. Zároveň byl redaktorem Literárních novin. Po vyhazovu z fakulty publikoval v samizdatovém, exilovém a západním tisku.



Patřil mezi první signatáře Charty 77, v sedmdesátých a osmdesátých letech byl nucen vykonávat dělnické profese. V roce 1990 byl kooptován do tehdejšího Federálního shromáždění, v témže roce se stal předsedou české vlády a v této funkci vydržel do roku 1992.



O čtyři roky později byl zvolen senátorem a v Senátu strávil celkem šestnáct let jako jeho předseda a místopředseda.



Je ženatý a má dvě děti.



V dubnu 1991 byl výraznou tváří olomouckého sněmu Občanského fóra, kde začal proces rozštěpení tohoto revolučního uskupení na Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí, jehož byl později představitelem.