Do pečení perníků s adventními a vánočními motivy se Adriana Šimková z Olomouce pustila už v září. Další týdny jí pak zabralo pečlivé zdobení. Nejpracnější tradičně jsou „zasněžené“ chaloupky, které vyrábí hned v několika velikostech a používá na ně čtyři druhy bílkové polevy.

„Už mám za ta léta praxe spočítáno, že během šestnáctihodinové směny zvládnu nazdobit maximálně deset chaloupek. Letos jsem jich připravila celkem stopadesát. K tomu jsem měla nachystanou stovku mikulášských balíčků s perníčky. Na adventní trhy a jarmarky jsme se moc těšili. Ze dne na den ale přišel zákaz a my jsme byli úplně bezradní, co budeme s takovým množstvím sezonního zboží dělat,“ vzpomněla na události z konce listopadu perníkářka.

Advent v centru Olomouce táhne, i když punč neteče. Takto si jej lidé užívají

Zpočátku obvolávali známé, ale neprodaného zboží bylo i tak pořád hodně.

Ani inzerát na webovém portálu příliš nepomohl, protože na něj reagovali lidé z druhého konce republiky a chaloupky by přepravu v balících nezvládly.

„Zbýval jen týden do Mikuláše a my měli skoro všechno zboží doma. Pak jsme v zoufalství dali pár fotografií chaloupek na místní sociální sítě a nabídli, že je zájemcům po městě rozvezeme nebo si je mohou vyzvednout u nás. Ukázalo se, že Olomoučané jsou úžasní lidé a dokáží druhému pomoci. Ohlas byl obrovský, zájemcům jsme téměř nestačili odpovídat, u počítače jsme seděli až do půl třetí ráno. Místní nám v těžké situaci pomohli, velmi příjemně nás to překvapilo,“ ocenila přístup Olomoučanů Adriana Šimková.

U Billy už vedou tramvajové koleje. Blíží se dlouhá uzavírka křižovatky

Kromě mikulášských, adventních a vánočních sladkostí peče z perníkového těsta další sladkosti po celý rok. Hned začátkem ledna se pustí do pečení valentýnských srdíček různých velikostí. Ta často zdobí křestními jmény, používá na ně barevné polevy i různé ozdobné motivy.

V průběhu roku připravuje perníčky na masopustní akce, velikonoční svátky a pak postupně začínají hodové oslavy, jarmarky a různé letní akce na hradech a zámcích.

„Moc rádi jezdíme na jarmarky například na Bouzov, do Boskovic, Slavkova, Blanska nebo třeba na Pernštejn. V průběhu roku pečeme také perníkové ´dorty´různých tvarů a barev, záleží na přání zákazníka. Dokonce už jsem pro jednoho studenta pekla počítačovou sestavu i s myší,“ poznamenala olomoucká perníkářka.