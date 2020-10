Druhého na pásce nechal velkého favorita klání Jana Zahradníčka, starostu Medlova a náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy. „Nevěřil jsem, že mohu vyhrát. Čekal jsem, že až se posčítají velká města, situace se rychle změní. Byl jsem stále nohama na zemi,“ popisoval pocity Ošťádal, hanácký patriot, muzikant a autor fiktivní postavy Pepin z Hané.

Nakonec jste skončil první na pásce…

Sledovali jsme to a žasli jsme.

Kdo byl vaším favoritem?

Pan starosta John ze Zábřehu, byl jsem přesvědčen, že postoupí on.

Mluvil jste s ním?

Ano. Volali jsme si a vyjádřil mi podporu do druhého kola. Toho si velice vážím. Hovořil jsem i s panem Zahradníčkem. Oba jsme starostové, známe se dlouho, mnohokrát jsme spolupracovali. Není to žádný můj sok.

Poblahopřáli jste si?

Samozřejmě. Jsme připraveni jít do druhého kola proti sobě, ale stejně tak jsme připraveni potom sednout na pivo a probrat to.

Ještě k vašemu zisku 26,6 procenta hlasů. Čemu to přičítáte? Hnutí STAN bylo v krajských volbách úspěšné, vyhrálo ve třech krajích, v Olomouckém kraji skončilo dohromady s Piráty na druhém místě za hnutím ANO. Značce? Jste zároveň známý, populární muzikant..

Potkalo se to asi všechno. Jsem velice rád za úspěch Starostů. Starostové na obcích prošli nějakým sítem, museli ukázat schopnosti, aby mohli dělat práci, kterou dělají, že to nejsou lidé, kteří mají peníze a mohou si to koupit. Těší mě, že si to voliči začínají uvědomovat.

Jaká byla odezva přímo v Nákle, kde starostujete?

Přišla mi spousta gratulací. Všem děkuji.

Jakou zvolíte strategii před rozhodujícím druhým kolem. Přemýšlel jste nad tím?

Za týden se toho moc stihnout nedá. Budeme pokračovat v nastaveném způsobu kampaně, bohužel vzhledem k epidemiologické situaci se nemohu potkat se všemi voliči, kterým bych rád poděkoval za podporu a požádal je, aby hlavně opět přišli k volbám.

Čemu byste se chtěl v Senátu věnovat, pokud mandát získáte?

Jsem starosta a rád bych pomohl zredukovat ty tisíce razítek. Vše strašně dlouho trvá, než je povoleno. Obtěžuje to starosty i občany. Chtěl bych se věnovat životnímu prostředí, odpadové politice. To jsou pro mě velká témata.