„Loni v létě si u nás manželé Libor a Darina Škařupovi ze spolku Akademie karate Olomouc písemně objednali obědy a teplé večeře pro 17 dětí a 11 dospělých. Stravu si pravidelně vyzvedávali a odváželi na chalupu Pod Bukovinami, kde byli všichni ubytovaní. Tehdy jsme ještě neměli nejmenší podezření, že by bylo něco v nepořádku,“ vzpomněla Kateřina Růčková Mydlová, provozovatelka penzionu Staré časy v Horní Bečvě, který dlouhodobě spolupracuje se sportovními oddíly a kluby z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

„Objednávky stravy i nezaplacenou fakturu jsem opakovaně řešila s paní Darinou Škařupovou, později s námi přestali komunikovat. Poslali jsme jim upomínky i výzvu prostřednictvím našeho právního zástupce, na policii jsme se dosud neobrátili. Bohužel ani přes opakované výzvy nám dodnes nezaplatili. Nerozumím tomu, že si tak neseriózní a nefér jednání dovolí právě sportovní oddíl, který vede a trénuje malé děti,“ pozastavila se provozovatelka penzionu Staré časy.

Nepříjemnou zkušenost se nyní rozhodla zveřejnit, aby se do podobné situace během nadcházejících letních měsíců nedostali další podnikatelé v oboru gastro a cestovního ruchu.

„Podobný zážitek s tímto spolkem ve stejnou dobu měli také provozovatelé nedaleké chalupy Pod Bukovinami,“ poznamenala Kateřina Růčková Mydlová.

To potvrdila rovněž Lucie Míčková, provozovatelka zmíněného rekreačního objektu.

„Zástupci olomouckého spolku si u nás s předstihem objednali pobyt pro děti a dospělé. Zálohy zaplatili až po upomínkách a se značným zpožděním, prodleva z jejich strany byla také při úhradě kauce. Bylo to pro nás zklamání. Po několika špatných zkušenostech už ale opravdu trváme na platbě záloh a vybíráme také kauci,“ sdělila provozovatelka rekreační chalupy Pod Bukovinami.

Spolek: Jsme v likvidaci

A jak se k celé záležitosti staví zmíněný spolek, který fungoval od února 2019?

„Akademie karate Olomouc je v likvidaci, věřitelé mohou svoje nároky uplatnit. Je mi líto, že to tak dopadlo,“ řekla Darina Škařupová bez dalších podrobností o tom, kdy dojde na vypořádání závazků.

Ukončení činnosti Akademie karate Olomouc potvrdil také bývalý předseda a současný likvidátor Libor Škařupa. „Spolek je v likvidaci. Bohužel kvůli covidu, inflaci a krizi v energetice je klub nenávratně zrušen a tím i vše, co se léta budovalo,“ konstatoval Libor Škařupa.

Situace, kdy sportovní klub řadu měsíců dluží peníze za ubytování nebo stravování dětí na letním soustředění, je podle prezidenta Českého svazu karate Jiřího Bočka zcela ojedinělá.

„Je to výjimečný případ. To, že přijali od rodičů peníze a pak za poskytnuté služby nezaplatili, je samozřejmě zavrženíhodné. Nemáme žádné informace o tom, že by se něco podobného dělo v jiném klubu. Je ale možné, že už některý kvůli covidu a inflaci skončil, nejsou povinni nás o tom informovat,“ vysvětlil prezident svazu Jiří Boček.