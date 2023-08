Silnou odezvu vyvolala na sociálních sítích zpráva o ukončení provozu řemeslné pekárny v Litovli. Měla zavřít k poslednímu srpnu, a to kvůli zdravotním problémům nájemce. Stovky lidí vyjadřovaly lítost nad zánikem oblíbeného pekařství.

Aleš Hubáček představuje řemeslnou výrobu pečiva v Litovli. Pekárnu se nakonec podařilo zachránit. | Video: Tauberová Daniela

Ten se nakonec podařilo odvrátit. Díky ohlasům se majiteli pekárny ozval zájemce. Nejenže v Litovli zachová poctivou výrobu rohlíků, vek, koláčů nebo vánoček, ale slibuje rozšíření sortimentu o další dobroty.

Počátkem devadesátek, když se v tehdejším Československu naplno otevřel prostor pro soukromé podnikání, koupil Aleš Hubáček na úvěr dům s řeznictvím v Masarykově ulici v Litovli.

Provoz postupně rozšířil o bufet a malou řemeslnou pekárnu. Tehdy vyrůstaly napříč regionem a jejich křupavé a voňavé výrobky sklízely u zákazníků velký úspěch.

„Našel jsem šikovného pekaře a vybudoval úspěšnou řemeslnou výrobnu, která funguje třicet let. Stalo se však, že nájemci, který je zde 22 let, zdraví nedovoluje, aby pokračoval. Měsíce jsme hledali, kdo by pekárnu převzal, ale marně,“ popisoval nečekané nesnáze Aleš Hubáček.

Obrovská odezva

Už to vzdával a v kalendáři si poznačil datum, kdy upečou poslední rohlík a vánočku.

„Tu mě napadlo zkusit sílu sociálních sítí. Byl to jen takový zoufalý výkřik, co na to lidé řeknou, jestli pekárnu vůbec chtějí. Odezva byla obrovská a namotivovala mě k tomu, že zkrátka musím udělat maximum pro zachování provozu, což se nakonec podařilo,“ líčil Aleš Hubáček.

Zachránce ze Šternberka

Zpráva se donesla k provozovateli prodejny ve Šternberku, kde nabízí výrobky malých pekáren z okolí a domácí zákusky.

„Pekařskou výrobu nemáme a chtěli jsme ji. Úplně náhodou jsem se dozvěděl o situaci v Litovli a s panem majitelem jsme si už plácli. Mám radost,“ svěřil se Jakub Semler.

Plánuje menší rekonstrukci prodejny a co nejdříve chce opět otevřít.

„Rádi bychom si převzali zaměstnance a zachovali stávající výrobu, kterou ještě rozšíříme o to, co nabízíme ve Šternberku, tedy cukrářské výrobky, svačinky, kávu,“ vyjmenovával.

Denně i přes tisíc rohlíků

Malá litovelská pekárna podle majitele v nejúspěšnějších časech prodala denně i přes tisíc křupavých rohlíků přímo z pece.

„Máme na padesát druhů sladkého a slaného pečiva. Oblíbené jsou naše vánočky, velké koláče s ovocem a tvarohem, úspěch mají naše veky,“ zmínil některé z nejprodávanějších druhů pečiva.

Slanému sortimentu v poslední době kraluje zapečený rohlík s párkem ve verzi s kečupem a sýrem.

„Je to jinak naválený rohlík, do kterého se dá párek, kečup nebo hořčice. Šoupne se do kynárny a pak se peče. Tuto oblíbenou dobrotu chceme rozhodně zachovat,“ ujišťoval nad plechem s netradičním párkem v rohlíku Jakub Semler.

