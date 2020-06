V Uničově jsou „na odchodu“ dva pediatři, které se město snaží udržet, dokud nenajde náhradu. Neúčinkují přitom ani pobídky ze strany obcí. Doktory přitom lákají nejen na ordinace zdarma, ale i byty či pozemky na výstavbu rodinného domu.

K poslednímu květnu po více jak 42 letech ukončil praxi Jan Škopík v Moravském Berouně. Úbytku specializovaných ambulancí čelí i jinde. Bez náhrady skončila také lékařka v Dlouhé Loučce a Šumvaldu.

„Zkoušeli jsme sehnat někoho jiného, ale do krajem vypsaného výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Rodiče s nemocnými dětmi dojíždějí do Uničova, jiní do Šternberka. Museli situaci nějak vyřešit,“ hodnotil starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

Do důchodu odešla dětská lékařka v Bohuňovicích. Vloni hovořili o ukončení praxe dva pediatři v Uničově. V jedenáctitisícovém městě se nakonec podařilo udržet všechny tři stávající dětské ordinace.

„Po osobních jednáních pan doktor svolil, že ještě bude sloužit. Naši lékaři jsou srdcaři a neuzavřou ordinace, když vědí, že není náhrada,“ uvedl starosta města Radek Vincour.

Jenže to nepotrvá věčně. Někteří odchod jen oddálili. „Situace je zlá a obávám se, že i paní doktorka může říct, že končí, přestože nikoho nemáme, protože zkrátka už má věk,“ reagoval starosta.

Benefity netáhnou

Nezafungovalo ani to, když města a obce nabídla benefity. V Uničově lákali doktory na byt či stavební parcelu.

„Více už město udělat nemůže. Je na samotných občanech, aby tlačili na zdravotní pojišťovny, které jsou povinny obslužnost zajistit. Starosta může dát podnět, ale nezastoupí dopisy stovek maminek,“ poukázal Radek Vincour.

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je na Olomoucku zdravotní péče pro její klienty zajištěna v souladu s tím, jak ukládá platná legislativa.

„V současné době VZP neeviduje v této oblasti požadavky rodičů dětí o zajištění péče praktického lékaře pro děti a dorost,“ reagoval mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Každý má nárok na primární péči

Podle nařízení vlády musí mít každý pojištěnec primární péči, kam patří i praktický lékař, dostupnou v dojezdové vzdálenosti do 35 minut – podle výkladu ministerstva osobním vozem. Tedy zhruba v okruhu 35 kilometrů.

Situaci podle VZP vyřešilo, když v pondělí 1. června otevřely dvě ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, a to v Bohuňovicích a ve šternberské nemocnici. „ Bohuňovice jsou od Uničova a Moravského Berouna vzdálené v dojezdové době do 29 minut. Šternberk leží od Moravského Berouna v dojezdové době 17 minut,“ poukázal mluvčí VZP.

Lékařka v Bohuňovicích bude podle starostky Jitky Stužkové ordinovat sice v menším rozsahu než předchůdkyně, ale třikrát týdně se místní mají kvůli očkování či onemocnění dítěte kam obrátit.

„Oslovili jsme lékaře v okolí, jestli by alespoň jednou týdně nechtěli ordinovat. Domluvili jsme se nakonec s lékařkou z Olomouce, kterou jdeme přivítat v naší ordinaci dnes ve 12 hodin,“ informovala v pondělí před polednem Stužková.

Ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost v pondělí 1. června otevřela také Nemocnice Šternberk.

„Důvod, proč ambulance vzniká, je zejména zvyšující se věk praktických dětských lékařů a nedostatek lékařů nových, kteří by péči o děti převzali. Zejména v našem regionu je věková skladba praktických lékařů pro děti a dorost výhledově nepříznivá. Nechceme, aby děti dojížděly 30 až 60 minut někam daleko jenom proto, že nemohou sehnat svého praktika,“ uvedl Štěpán Malec, primář dětského oddělení Nemocnice Šternberk.

Bonusem je blízkost nemocnice

Bonusem této nové ordinace je podle primáře blízkost nemocnice i případná spolupráce s dětským oddělením.

„Odběry krve a dalších vzorků můžeme provést kdykoliv. Nejsme vázání odběrovými hodinami. Rentgen, ultrazvukové vyšetření máme k dispozici v areálu nemocnice a výsledky vidíme ihned. Chirurgické, případně i neurologické vyšetření a další spolupracující obory jsou také blízko naší ambulance. Pacienti tak nemusí nikam zdlouhavě chodit nebo dojíždět,“ sdělil Malec.

VZP se podle mluvčího snaží posílit dostupnost praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zřídila kvůli tomu speciální bonifikační program.

„Cílem tohoto programu je prostřednictvím finanční bonifikace především posílit časovou dostupnost praktických lékařů pro pojištěnce pojišťovny VZP a zároveň podpořit koncept sdružených praxí, kdy v jedné praxi pracuje více kvalifikovaných lékařů, sester, případně další administrativní síla,“ informoval za největší zdravotní pojišťovnu Vlastimil Sršeň.