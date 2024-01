Město už má k dispozici studii, jak by budova mohla po rekonstrukci vypadat. V přízemí má být kavárna s letní zahrádkou, zázemí pro dvě dětské skupiny s celkovou kapacitou 48 dětí a v nové nadstavbě v patře se počítá se sálem na cvičení. Ten by Olomoučané využívali pro pohybové aktivity rodičů s dětmi nebo třeba na cvičení jógy.

„Po letech provozu už je potřeba jej rekonstruovat. Jsme rádi, že se našla cesta, jak to udělat. Pozitivní je také fakt, že jej pak budou využívat rodiče s dětmi. Mladé rodiny se zároveň ´naučí´ chodit do parku a navštěvovat tam pořádané akce, což s celým záměrem souzní,“ uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora.

Pavilon H byl v areálu olomouckého Výstaviště Flora postaven už na začátku 70. let minulého století, v současné době jej Výstaviště Flora několikrát do roka využívá pro výstavy Flora nebo akci Floracanis.

„Radní v tomto týdnu rozhodli, že z prostředků města uhradíme projektovou přípravu, abychom se mohli ucházet o dotaci. Předběžné náklady na rekonstrukci pavilonu se v tuto chvíli pohybují okolo třiceti milionů korun,“ upřesnila náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Kateřina Dobrozemská.

V Olomouci žije podle ní řada mladých rodičů, kteří by se chtěli vrátit do zaměstnání o něco dřív než jejich dítě oslaví třetí narozeniny. Zařízení, kam by je mohli umístit třeba jen na pár hodin týdně nebo celodenní docházku, však nemají dostatek volných kapacit.

„Je to dlouhodobý problém, proto jsem aktivně vyhledávala městské nemovitosti, kde by bylo možné zřídit dětské skupiny. Pavilon H má ideální polohu v parku, na rekonstrukci je navíc možné získat dotace z Národního plánu obnovy. Pokrýt mohou až sto procent nákladů a tak není nutné vynakládat desítky milionů z rozpočtu města,“ vysvětlila Kateřina Dobrozemská.

Olomoucká radnice chce koupit Namiro za 400 milionů. Za nájem dala už 200

Projektové práce finišují

Dvě dětské skupiny v minulosti město Olomouc zřídilo v budově bývalých jeslí na třídě Spojenců. Další skupinu nyní připravuje v městské části Holice.

„Projektové práce již finišují, kapacita bude pro dvanáct dětí. Našim cílem je pomoci mladým rodinám z této městské části s postupným návratem do zaměstnání. Také na tuto dětskou skupinu budeme žádat o dotace z Národního plánu obnovy,“ dodala Kateřina Dobrozemská.