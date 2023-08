Autor Úsměvů českého filmu a námětu k oscarovému filmu Kolja Pavel Taussig zemřel. Rodák z Olomouce zesnul ve čtvrtek 24. srpna ve věku 74 let.

Pavel Taussig | Foto: Vojtěch Podstavek

Filmový historik, scenárista a publicista Pavel Taussig měl k Olomouckému kraji blízko. Narodil se 2. července 1949 v Olomouci, dětství a mládí prožil v Zábřehu, jehož byl i čestným občanem.

„K našemu městu měl po celý svůj život velmi vřelý vztah a mimo jiné se podílel také na několika projektech realizovaných v zábřežském kině Retro,“uvedli na sociální síti Facebook zástupci Zábřežské kulturní.

Pavel Taussig vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého, kde od počátku 90. let působil jako pedagog.

Je autorem několika desítek monografií s filmovou tematikou a množství příspěvků ve společenských, televizních, rozhlasových a filmových časopisech.

V Československé televizi se autorsky podílel na přípravě pořadu Úsměvy českého filmu. V cyklu Příběhy slavných odkrýval zákulisí a životní osudy filmových hvězd. Vytvořil rovněž námět k oscarovému filmu Kolja.

„Ten příběh jsem si tkal řadu let od prvního impulzu, kdy jsem se setkal na jednom mejdanu s pozoruhodnou dvojicí. Tvořila ji mladá maminka, napůl Gruzínka, napůl Židovka, spolu se svým malým synkem. Dozvěděl jsem se, že podstoupila fingovanou svatbu, aby se vydala dál do světa, za otcem toho chlapečka do Izraele. Po listopadu 1989 jsem si myslel, že už to nebude nikoho zajímat, ale určité nadčasové polohy jsem v tom viděl,“ vyprávěl v minulosti v pořadu Na plovárně.