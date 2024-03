Folková a country scéna v Česku přišla o významnou osobnost. V sobotu 16. března zemřel Pavel Aligátor Nenkovský. Zakladatel a organizátor legendárního festivalu Mohelnický dostavník a správce mohelnického betléma zesnul ve věku 73 let.

Pavel Aligátor Nenkovský. | Foto: web Mohelnického dostavníku

Mohelnický dostavník byl jedním z nejdéle existujících folkových a country festivalů v Česku.

„Festival jsme vymysleli, protože jsme si v roce 1973 založili kapelu a zjistili jsme, že zkoušíme a nemáme si kde zahrát. Tak jsme si řekli, že když zahrát, tak na vlastním festivalu. A vymysleli jsme název Mohelnický dostavník. První ročník byl v roce 1975,“ zavzpomínal v roce 2021 Pavel Nenkovský pro pořad Křesťanský magazín.

Mohelnický dostavník se postupně rozvinul v jeden z největších festivalů svého žánru v tuzemsku. Protože kulturní dům už rostoucímu zájmu kapel a diváků nestačil, přesunul se do přírody do prostředí mohelnického parku. Zde se konal poslední prázdninový víkend. Posluchačům z celé republiky zde hrávaly desítky kapel a interpretů.

Festival se s výjimkou jednoho ročníku konal bez přerušení do roku 2019. Poté se jej Pavel Nenkovský rozhodl ukončit. „Jelikož není v mých silách i nadále zaručit tu nejlepší kvalitu, která se stala standardem, rozhodl jsem se festival ukončit,“ zdůvodnil tehdy.

Mohelnický dostavník byl unikát, jeho konec jsem ale očekával

Další láskou Pavla Nenkovského byl mohelnický betlém. Proslulé dílo Josefa Nedomlela a jeho syna Františka stavěl každý rok v kapli svaté Anny místního farního kostela.

„Když jsem chodíval do zaměstnání, bral jsem si na jeho postavení týden dovolené a pak jsem to dodělával po večerech. Poslední roky jsem to počítal a v průměru to dalo osmdesát hodin čisté práce,“ řekl v roce 2020 pro Deník. Betlém je už několik let v kostele umístěn trvale.

Právě v blízkosti „svého“ betléma uzavře Pavel Nenkovský svou pozemskou pouť. Poslední rozloučení s Pavlem Nenkovským se uskuteční v mohelnickém kostele svatého Tomáše Becketa ve čtvrtek 21. března ve 13 hodin.